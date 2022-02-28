KYK bursu arttı mı? KYK bursu 1250 lira mı oldu? KYK lisans öğrenci bursu zamlandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair çok önemli açıklamalar geldi. Erdoğan açıklamasında ayrıca lisans öğrencilerine burs müjdesi de verdi. Erdoğan lisans öğrencilerine verilen bursun 1250 liraya çıkartılacağını açıkladı. Erdoğan'ın müjdelerinden sonra binlerce kişi KYK burslarına zam mı yapıldı? sorusunu sormaya başladı. İşte KYK bursları ile ilgili detaylar...

KYK bursu arttı mı? KYK bursu 1250 lira mı oldu? KYK lisans öğrenci bursu zamlandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair çok önemli açıklamalar geldi. Erdoğan açıklamasında ayrıca lisans öğrencilerine burs müjdesi de verdi. Erdoğan lisans öğrencilerine verilen bursun 1250 liraya çıkartılacağını açıkladı. Erdoğan'ın müjdelerinden sonra binlerce kişi KYK burslarına zam mı yapıldı? sorusunu sormaya başladı. İşte KYK bursları ile ilgili detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplatnısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna Rusya savaşının ağırlıklı olarak görüşüldüğü toplantıdan vatandaşları sevindirecek müjdeler de gelmeye başladı. Erdoğan burslara zam yapılacağını da açıkladı.KYK bursu alan öğrenciler de burslarda artış olup olmadığını merak etmeye başladı.

KYK bursu arttı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan lisans öğrencilerini sevindirecek açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir." deid.

KYK bursu 1250 lira mı oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması binlerce öğrenciyi heyecanlandırdı. KYK bursu alan binlerce öğrenci KYK bursu 1250 lira mı oldu? sorusunu sormaya başladı. Erdoğan açıklamasında ""Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz." dedi.

Burs nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.