TÜBİTAK bursu arttı mı? 2022 TÜBİTAK bursu 1250 TL mi oldu? Lisans bursu 1250 liraya mı yükseldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan öğrencileri sevindirecek müjdeleri de sıraladı. KYK bursu alan öğrenciler de 2022 KYK bursu arttı mı sorularını sormaya başladı. Erdoğan açıklamasında 'Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz.' dedi.

TÜBİTAK bursu arttı mı? 2022 TÜBİTAK bursu 1250 TL mi oldu? Lisans bursu 1250 liraya mı yükseldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan öğrencileri sevindirecek müjdeleri de sıraladı. KYK bursu alan öğrenciler de 2022 KYK bursu arttı mı sorularını sormaya başladı. Erdoğan açıklamasında "Öğrencilerimize ve öğrencilerimize TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarımızda yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında burs ücretlerinin de artırılacağını belirtti. Erdoğan açıklamasında "Öğrencilerimize ve öğrencilerimize TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarımızda yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz."

TÜBİTAK bursu arttı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan lisans öğrencilerine müjdeyi verdi. Erdoğan açıklamasında "TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarımızda yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz."

2022 TÜBİTAK bursu 1250 TL mi oldu?

Erdoğan "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz." dedi.

Burs nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. .