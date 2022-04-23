KYK bursları ne zaman yatacak? KYK mayıs bursu Nisan'da mı yatacak? 25 Nisan'da burslar ödenecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda öğrencilerle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada öğrencilere burs ve kredi müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 'Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız.' dedi.

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK mayıs bursu Nisan'da mı yatacak? 25 Nisan'da burslar ödenecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda öğrencilerle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada öğrencilere burs ve kredi müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle iftar programında konuştu. Erdoğan açıklamasında kredi ve burs ödemelerine dair de önemli açıklamalarda bulundu.

KYK bursları ne zaman yatacak?

Erdoğan açıklamasında gençlerin ülke sınırlarını aşan başarılarından gurur duyduğunu söyledi. Erdoğan, kredi ve burs ödemelerinin de mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağını açıkladı.

KYK mayıs bursu Nisan'da mı yatacak?

Erdoğan açıklamasında "Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan ise yoksulluk. Hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Bizim evlatlarımızda hem koalisyonların yol açtığı siyasi istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürdüler."

"Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık. Engelleri aştık, eser ve hizmet ürettik."

KYK bursu nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.