KYK Mayıs kredisi zaman yatacak? Mayıs ayı KYK kredisi Nisan ayında mı yatacak? KYK kredileri 25 Nisan'da yatacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle iftar organizasyonunda bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında KYK kredi ve burslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan KYK kredilerinin ve burslarının ödeneceği tarihi duyurdu. Üniversite öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği Mayıs ayı KYK burs ve kredilerinin bu ayın 25'inden itibaren yatacağı açıklandı.

KYK Mayıs kredisi zaman yatacak? Mayıs ayı KYK kredisi Nisan ayında mı yatacak? KYK kredileri 25 Nisan'da yatacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle iftar organizasyonunda bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında KYK kredi ve burslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan KYK kredilerinin ve burslarının ödeneceği tarihi duyurdu. Üniversite öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği Mayıs ayı KYK burs ve kredilerinin bu ayın 25'inden itibaren yatacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca üniversite öğrencisini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Erdoğan gençlere müjdeleri de sıraladı. Erdoğan KYK kredi ve burs ödemelerine ilişkin de öğrencileri sevinirecek açıklamalarda bulundu.

KYK Mayıs kredisi zaman yatacak?

Öğrencilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi ve burs ödemelerinin bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağını açıkladı.

Mayıs ayı KYK kredisi Nisan ayında mı yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız." dedi.

"Ülkemizde eskiden üniversite kapısında yığılma vardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları dile getirdi: İktidara gelirken ülkemizi 4 temel alan üzerinde yükselteceğiz dedik. eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Ülkemizde eskiden üniversite kapısında yığılma vardı. Şimdi kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite olmayan il yok. Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. İsteyen her öğrencimize aylık 850 TL bursa ya da kredi veriyoruz. Gittiğim her yerde özellikle burada da gayretleriyle enerjileriyle, birikimleriyle 2053 vizyonuna sahip çıkacak bir gençlik görüyorum. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe TeknoFest gençliği diyorum. Zira sizler artık uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin, gençliğin göndereceği uzay araçlarının bütün tanzimini hesaplamalarını ve bu hesaplarla onların hazırlığını yapıyorsunuz. Gençlerimizin ülke sınırlarını aşan başarılarıyla gurur duyuyoruz. Biz ayrım yapmıyoruz."

KYK kredisi nedir?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamazlar.

Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür. .