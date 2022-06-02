Kuzey Marmara hız sınırı kaç? Kuzey Marmara Otoyolu hız sınırı arttı mı? Kuzey Marmara hız limiti 140 km mi oldu? Gelişen otomobil teknolojileri ve yolların yenilenmesi ile sürücüler uzun süredir hız limitlerinin artırılmasını istiyordu. Konuyla ilgili çalışma geçtiğimiz aylarda başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile valiliğine gönderilen yazı ile otoyollarda hız sınırları yeniden düzenlendi. Her gün on binlerce aracın geçtiği Kuzey Marmara otoyolunda da hız sınırları artırıldı. Peki Kuzey Marmara hız sınırı kaç kilometre oldu?

Kuzey Marmara hız sınırı kaç? Kuzey Marmara Otoyolu hız sınırı arttı mı? Kuzey Marmara hız limiti 140 km mi oldu? Gelişen otomobil teknolojileri ve yolların yenilenmesi ile sürücüler uzun süredir hız limitlerinin artırılmasını istiyordu. Konuyla ilgili çalışma geçtiğimiz aylarda başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile valiliğine gönderilen yazı ile otoyollarda hız sınırları yeniden düzenlendi. Her gün on binlerce aracın geçtiği Kuzey Marmara otoyolunda da hız sınırları artırıldı. Peki Kuzey Marmara hız sınırı kaç kilometre oldu?

Geçtiğimiz günlerde otoyollarda hız sınırlarının yükseltilmesi için çalışma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere otoyollara göre değişmekle birlikte hız sınırlarında saatte 10-20 kilometreye kadar artışlar yapılacak. Sürücülerin sıkça kullandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nda uygulanan hız sınırının kaç olduğu merak ediliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu hız sınırı arttı mı?

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü için hız sınırı yeniden belirlendi. 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere Kuzey Marmara yonun ilgili kesimlerinde hız limiti 20 km/saat arttı. Buna göre Kuzey Marmara'da hız sınırı 140 km/saate çıkartıldı.

Kuzey Marmara hız sınırı kaç?

1 Temmuz'dan itibaren Kuzey Maramara yolunda hız limiti 140 kilometre olarak uygulanacak. Daha önce bu sınır 120 kilometreydi.

İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu) hız sınırı kaç?

Hız sınırlarında güncelleme yapılan otoyollardan biri de İstanbul-Ankara yolu olarak bilinen Anadolu Otoyolu. Ankara İstanbul yolunda 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı kaç oldu?

Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu) hız sınırı da değişti. Buna göre Avrupa otoyolunda hız sınırı 130 km'ye çıkacak.

Niğde-Mersin-Şanlıurfa yolu hız sınırı arttı mı?

Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) hız sınırı 130 km/saat oldu.

Çeşme-İzmir-Aydın yolu hız sınırı kaç?

Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut olan 120 km/s olan hız sınırı 10 km/s artırılarak 130 km/s'ye çıkacak.

Malkara-Çanakkale otoyolu hız sınırı kaç?

Malkara-Çanakkale otoyolunda 1 Temmuz 2022'den itibaren uygulanacak hız sınırı 140 km/saat.

Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı yolu hız sınırı kaç?

Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı yolunun hız sınırı da yükseltildi. Yolda uygulanacak yeni hız sınırı 140 km/saat.

Ankara-Niğde yolu hız sınırı arttı mı?

Ankara-Niğde otoyolunda da 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saate çıkarılacak.

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