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TIMETURK / GENEL / Kuzey Akım 2 Projesi nedir? Kuzey Akım 2 iptal mi edildi? Kuzey Akım kimin?

Kuzey Akım 2 Projesi nedir? Kuzey Akım 2 iptal mi edildi? Kuzey Akım kimin?

Kuzey Akım 2 Projesi nedir? Kuzey Akım 2 iptal mi edildi? Kuzey Akım kimin? Rusya Ukrayna krizinde Rusya'nın Donbas'ta iki ayrılıkçı bölgeyi resmi olarak tanımasından sonra bölgede sular yeniden ısındı. Almanya'dan ise Rusya'yı üzecek ilk hamle geldi. Almanya Başbakanı Scholz, 'Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez' dedi. Rusya'nın doğalgaz ithalatı açısından önemli bir öneme sahip olan Kuzey Akım 2 projesi rafa kaldırıldı.

2 Saat Önce
2022-02-22 14:37:45
Kuzey Akım 2 Projesi nedir? Kuzey Akım 2 iptal mi edildi? Kuzey Akım kimin?

Kuzey Akım 2 Projesi nedir? Kuzey Akım 2 iptal mi edildi? Kuzey Akım kimin? Rusya Ukrayna krizinde Rusya'nın Donbas'ta iki ayrılıkçı bölgeyi resmi olarak tanımasından sonra bölgede sular yeniden ısındı. Almanya'dan ise Rusya'yı üzecek ilk hamle geldi. Almanya Başbakanı Scholz, "Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez" dedi. Rusya'nın doğalgaz ithalatı açısından önemli bir öneme sahip olan Kuzey Akım 2 projesi rafa kaldırıldı.

Rus doğalgazının Avrupa içlerine kadar ulaşmasını sağlaycak olan Kuzey Akım 2 Projesinde önemli bir gelişme yaşandı. ABD'nin ve pek çok Avrupa ülkesinin karşı çıkmasına rağmen inşaasına başlanan ve bitirilme aşamasına gelen Kuzey Akım 2'nin iptal edilidği belirtildi.

Kuzey Akım 2 Projesi nedir?

Kuzey Akım 2 Rusya'dan Almanya'ya doğrudan boru hattı ile gaz taşımayı hedefleyen bir proje. Kuzey Akım 2 ile yıllık 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya ulaştırılması amaçllanıyordu.

Kuzey Akım 2 projesi ile Almanya ve diğer AB ülkeleri ters düşmüştü. Almanya projeye sıcak bakarken başta ABD olmak üzere pek çok AB ülkesi bu projenin Rusya'ya bağımlılığı artıracağı görüşündeydi.

Projeyle yıllık 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevkedilmesi hedefleniyordu.

Projenin toplam maliyeti ise 10 milyar euroyu buluyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında

Projeye karşı çıkan ülkeler, Kuzey Akım 2'nin Avrupa ülkelerinin Rusya'ya bağımlılığını artırmaya çalıştığını öne sürüyor.

Kuzey Akım 2 iptal mi edildi?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 projesinin iptal edildiğini duyurdu. Scholz, "Ukrayna bölgelerinin ayrılmalarını kabul etmiyoruz. Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez. Almanya doğalgaz ithalatını çeşitlendirmeyi değerlendiriyor" dedi.

Kuzey Akım kimin?

Kuzey Akım 2'nin proje sahibi Gazprom'dur. Rus Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de Kuzey Akım 2'de yer alıyor.

Kuzey Akım 2 nedir? Kuzey Akım 2 nerede ve hangi ülkelerden geçiyor?
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