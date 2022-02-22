Kuzey Akım 2 nedir? Kuzey Akım 2 nerede ve hangi ülkelerden geçiyor? Rusya'nın Ukrayna topraklarında yer alan Donbas'ta bulunan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasını açıklamasından sonra Rusya'ya ilk yaptırım Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada 'Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez' dedi.

Kuzey Akım 2 nedir? Kuzey Akım 2 nerede ve hangi ülkelerden geçiyor? Rusya'nın Ukrayna topraklarında yer alan Donbas'ta bulunan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasını açıklamasından sonra Rusya'ya ilk yaptırım Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada "Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez" dedi.

Kuzey Akım 2 projesi Rusya'nın doğalgaz ihracatını önemli ölçüde artıracak bir projeydi. Kuzey Akım 2 Projesi ile Rus gazı Almanya'ya, oradan da tüm Avrupa'ya yayıacaktı.

Kuzey Akım 2 nedir?

Rus gazı Baltın Denizi'ni geçerek Almanya'ya ulaştırması planlanan proje hem Rusya için hem de Avrupa için büyük bir öneme sahipti. Kuzey Akım 2 projesi, iki sualtı hattından oluşuyor.

Toplam maliyeti 10 milyar Euroya mal olan projenin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'dir.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD bu boru hattını Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görüyor ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını savunuyordu. Daha sonra Merkel ve Biden, Kuzey Akım 2 boru hattı projesi için anlaşmaya varmıştı.

Projeyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'dan 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti. Gazprom'dan 6 Eylül'de yapılan açıklamada, boru hattının yıl bitmeden faaliyete alınmasının planlandığı bildirilmişti.

Kuzey Akım 2 nerede ve hangi ülkelerden geçiyor?

Kuzey Akım 2 proejsi Rusya'dan çıkıyor ve Baltık denizini aşarak Almanya'nın Greifswald kasabasına kadar uzanıyor. Sahibi ve işletmecisi Nord Stream AG'dir.

Kuzey Akım 2 durduruldu

Olaf Scholz, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdi. .