Platformunda Türk yapımlarına daha fazla yer vermeye başlayan Netflix, Haziran ayında Türk yapımı yeni dizisi Kuş Uçuşu'nu yayınladı. Dizi severler Kuş Uçuşu dizisi hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. Peki Kuş Uçuşu dizisinin hikayesi gerçek mi? İşte Kuş Uçuşu dizisi hakkında merak edilenler...

Geçtiğimiz aylarda Yakamoz S-245, Erşan Kuneri ve Pera Palas Midnight gibi başarılı Türk yapımlarına imza atan Netflix'in en yeni Türk dizisi Kuş Uçuşu, Haziran ayına girer girmez seyirciyle buluştu. Kaliteli oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken Kuş Uçuşu dizisi hakkında dizi severlerin araştırmaları devam ediyor.

Netflix Kuş Uçuşu dizisi konusu nedir?

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerinden ilerleyecek. Lale ve Aslı adındaki iki kadın kariyer basamaklarını hızla tırmanmaktadır. Lale buralara emeğiyle gelirken, Aslı ise manüpülatif yönüyle gelmiştir.

Kuş Uçuşu dizisinin hikayesi gerçek mi?

Senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı Kuş Uçuşu dizisinin hikayesinin gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Senarist Meriç Acemi dizinin gerçekliği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak dizinin benzer temaya sahip başka bir diziden esinlendiği düşünülüyor.

8 bölümden oluşan Kuş Uçuşu dizisinin her bölümü yaklaşık 40 dakika sürüyor.

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