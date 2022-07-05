Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban kesim vakti ne zaman biter? Bayramın hangi günü kurban kesilir, hangi günü kesilmez?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban kesim vakti ne zaman biter? Kurban kesmek bir ibadettir. Bu ibadetin de diğerleri gibi dikkat edilmesi gereken noktaları vardır. Peki kurban kesmenin vakti ne zaman? Bayramın hangi günü kurban kesilir, hangi günü kesilmez? İşte Diyanet açıklaması...

Kurban kesmek bir ibadettir. Bu ibadetin de diğerleri gibi dikkat edilmesi gereken noktaları vardır. Peki kurban kesmenin vakti ne zaman? Bayramın hangi günü kurban kesilir, hangi günü kesilmez? İşte Diyanet açıklaması...

Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

(Diyanet)