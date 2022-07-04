Kurban kesilirken hangi dua okunur? Kurban duası hangisi? Kurban kesilirken besmele çekmesek kurban kabul olur mu?

Kurban kesilirken hangi dua okunur? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kesim esnasında okunacak duaların araştırması hız kazandı. Peki ama kurban duası hangisi? Kurban kesilirken besmele çekmesek kurban kabul olur mu? İşte merak edilen kurban kesme duası...

Kurban kesilirken hangi dua okunur? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte kesim esnasında okunacak duaların araştırması hız kazandı. Peki ama kurban duası hangisi? Kurban kesilirken besmele çekmesek kurban kabul olur mu? İşte merak edilen kurban kesme duası...

Kurban kesilirken hangi dua okunur?

Bir kurbanı kesmeden önce üç kez “Bismillahi Allahü ekber” denmesi gerekir. Bu başlangıcın ardından "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."

Ardından; "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." denir ve;

"Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirilir ve Bismillahi Allahü Ekber" denildikten sonra kurban kesilebilir.

Kurban kesilirken besmele çekmesek kurban kabul olur mu?

Kurban kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) böyle bir durumda kurbanın geçerli olacağını Müslümanın her zaman gayesinin Allah için olduğunu dolayısıyla besmeleyi unutmanın kurbanan zarar vermeyeceğini ifade etmiştir