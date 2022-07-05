Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Kurban ibadetini yerine getireceklerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle kurbanın seçimi ve kesim esnasında yapılması gerekenler vardır. Peki ama kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Diyanet açıklamasıyla kurban kesim detayları...

Kurban ibadetini yerine getireceklerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle kurbanın seçimi ve kesim esnasında yapılması gerekenler vardır. Peki ama kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Diyanet açıklamasıyla kurban kesim detayları...

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Kurban sonrası namaz kılınmalı mı?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

(Diyanet)