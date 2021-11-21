Kurabiyenin pişerken yayılıp dağılmaması için...

Portakallısı, limonlusu, çikolatalı, vanilyalısı... Bir bardak çay veya sütün yanına kurabiye harika gider. Hepimizin gönlünde taht kurmuş bir kurabiye tarifi vardır. Kurabiye hazırlamak aslında çok kolaydır. Birçoğumuz yemek yapmaya kurabiye yaparak başlamışızdır. Fakat bazen çok dikkatli de olsak pişirdiğimiz kurabiyeler tepsiye yayılıp şeklini kaybedebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için dikkat etmeniz gerekenleri sizler için araştırdık...



Çeşit çeşit kurabiye tarifi vardır. Portakallı, limonlu, çikolatalı, vanilyalı, sade... Çayın ve sütün en güzel eşlikçisi kurabiyedir. Kurabiyeler genel olarak tereyağı, un, şeker kullanılarak hazırlanır. Oldukça kolaydır kolay olmasına ama bazen özenle hazırladığımız şekillerinin fırına girdikten sonra bozulduğunu, kurabiyenin bütün tepsiye yayıldığını görürüz. Tam bir hayal kırıklığı! Böyle bir durumla karşılaşmamak için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar vardır. Gelin bu püf noktalara birlikte bakalım...

Kurabiyelerin pişerken şeklini koruyup yayılmaması için ne yapmak gerekir?

Kurabiye tereyağı veya margarin, un, şeker gibi malzemelerin bir araya gelmesiyle hazırlanır. Kıyır kıyır kurabiye tarifleri de içi yumuşak kurabiye tarifleri de vardır. Kurabiyenin pişerken şeklini koruması yani dağılmaması ve yayılmaması beklenir.

Kurabiyeyi yaparken şeker ve tereyağını çok çırparsanız fırında pişerken şeklini kaybedip yayılabilir. Eğer tarifte çırpmanız gerektiği belirtiliyorsa şeker eriyene kadar ve tereyağı krema gibi bir dokuya sahip olana kadar çırpmanız gerekir. Bu işleme dikkat ederseniz kurabiyenin dağılıp yayılmasını engellersiniz.

Kurabiye hamurunu hazırlarken tarifte yumurta varsa ve şekerin tereyağıyla çırpılması gerekiyorsa burada da dikkatli olmanız gerekir. Tarifte belirtilen yumurta miktarını şekerli-tereyağlı karışıma azar azar eklemelisiniz. Her yumurtadan sonra güzelce çırpmalısınız. Aksi taktirde hamurunuz pişerken dağılacak ve yayılacaktır.

Kurabiye yaparken yapılan en büyük hatalardan biri tereyağını oda sıcaklığında dinlendirmemektir. Kurabiyeyi yapmaya başlamadan önce tereyağını ve diğer tüm malzemeleri oda sıcaklığında dinlendirmeniz gerekir. Tereyağının hızlı bir şekilde çözülmesi için onu doğrudan güneş ışığının altına veya sıcak noktalara koymamalısınız. Bu şekilde hızlı çözülme sağlarsanız tereyağının yapısını bozmuş olursunuz ve dilediğiniz sonuçları alamazsınız.

Genellikle sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı kullanılan tariflerde hamura daha az un konuluyor. Bu yüzden homojen kıvamlı bir kurabiye hamuru elde edilemiyor ve hamur pişerken dağılıp yayılıyor. Bu yüzden özellikle hazırlayacağınız hamurun içerisinde sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı kullanılacaksa un miktarını gerektiği kadar koymaya özen gösterin. İsterseniz kıvamını toparlaması için nişasta da kullanabilirsiniz. Ayrıca ununu fazla koymak da kurabiyenin dağılmasına neden olabilir. Bu yüzden belirtilen ölçülerin dışına çıkmamaya çalışmanızı tavsiye ederiz.

Kurabiye hamuru içerisinde yağ bulunduğu için dinlendikçe güzelleşir. Bu yüzden hazırladığınız hamurunu içerisindeki yağın katılaşması için mutlaka buzdolabında dinlendirmeniz, daha sonra pişirme işlemine geçmeniz gerekir. Hamuru bütün bir halde veya şekil verdikten sonra dinlendirebilirsiniz.

Kurabiyeleri önceden ısıtılmış fırında pişirmek çok önemlidir. Soğuk fırına konulan kurabiyeler, fırın ısınırken yavaş yavaş eriyip yayılacaktır. Sıcak fırına koyduğunuzda ise şoklanıp erimeden hızlı bir şekilde pişecek ve şeklini koruyacaktır. Kurabiyeler için ideal sıcaklık 165-180 derece arasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.