Kültür Tarihi dersi nedir? Liselerde Kültür Tarihi dersi işlenecek mi? Lisede yeni ders mi geliyor? Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni müfredat açıklaması geldi. Özer ' Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var' dedi. Özer ayrıca Kültür Tarihi dersi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Kültür Tarihi dersi nedir? Liselerde Kültür Tarihi dersi işlenecek mi? Lisede yeni ders mi geliyor? Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni müfredat açıklaması geldi. Özer " Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var" dedi. Özer ayrıca Kültür Tarihi dersi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni bir müfredatla ilgili çarpıcı açıklama yaptı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı. İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri Bakan Özer'i çiçeklerle karşıladı.

Liselerde Kültür Tarihi dersi işlenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açılışta yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Meslek liseleri nerelere geldi. Akademik olarak başarılı öğrencilerin yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler meslek liselerini tercih etti. Üretim kapasitesi arttı, ihracat yapmaya başladık. En önemli adımı ise mesleki eğitim merkezlerinde attık. Bir adım daha atacağız. Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız."

Kültür Tarihi dersi nedir?

Kültür tarihi belirli dönemlerin, ülkelerin ya da toplulukların düşünsel ve kültürel özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Sözcük olarak kökeni Almanca Kulturgeschichte kavramına dayanmaktadır. Almancadan alınan bu kavram İngilizcede de "Cultural History" olarak adlandırılmıştır. Kültür tarihi çalışmaları aslında cultural studies (kültür çalışmaları) adı altına yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir.

Bu kavram ilk ortaya çıktığında daha çok minimalist anlayışla ele alınmış ve belirli nesnelerin antropoloji ve tarihin gözüyle yorumlanması olarak görülerek "kahvenin kültür tarihi", "rakının kültür tarihi", "patatesin kültür tarihi" gibi başlıklarla özetlenebilen alanlarda çalışmalar yapılmıştır.

Kültür tarihi siyasi gelişmeler ve ülkeler(uluslar)-arası ilişkilerle doğrudan ilgilenmez. Bu nedenle hangi olayın hangi tarihte olduğunun bilinmesi kültür tarihi açısından çok önemli değildir.

Aslında, kültür tarihi kavramı 18. yüzyılda ortaya çıkan Aydınlanma döneminin (Kant, Voltaire) bir ürünü olan insanlığın sürekli ileriye doğru kültürel gelişimi anlayışına dayanmaktadır. Almanya'da Romantik dönemde her tür bilinçsiz yaratıcılık kültür tarihinin bir parçası olarak görüldüğü için bu tür olgular "halk ruhu"nun bir ifadesi olarak anlaşılmıştır. Bilgilerini insan topluluklarının karşılaştırmalı kültür tarihi çalışmalarından elde eden Arnold J. Toynbee ve Oswald Spengler gibi 20. yüzyıl felsefecilerinin yaptığı çalışmalar ise kültür felsefesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Kavram, Alfred Weber tarafından kültür sosyolojisinin bir alt dalı olan düşünce tarihi doğrultusunda geliştirilmiştir.

Kültür tarihi kavramı altında daha çok sosyolojik açıdan aile, dil, gelenekler, din, sanat ve bilim alanlarında çalışmalar yapılır. Bu nedenle kültür tarihi diğer bilim alanlardan farklı olarak "günlük kaynaklar"dan da yararlanır.