Küfür biplendi, darp buzlandı: Seda Sayan görüntülere rağmen ‘şiddet yok’ dedi

Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında geçtiğimiz hafta yaşanan şiddet olayı gündem oldu. Sayan, görüntülere rağmen kadına şiddet olayının yaşanmadığını söyleyerek seyircilere, “Siz şahitsiniz” dedi.

Seda Sayan'ın programına konuk olan Murat ve Havvanur ikilisi arasında 31 Mayıs'ta canlı yayında tartışma yaşandı. Tartışma devam ederken Murat, Havvanur'un üzerine giderek hakaret etti, şiddet uyguladı. Bu görüntüler yayın esnasında buzlanırken Seda Sayan bugün konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sayan yaptığı açıklamada, “Ben izin verir miyim böyle bir olaya?” dedi.