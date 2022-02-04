Kübra Ece kimdir? Kübra Ece intihar mı etti? Kübra Ece ölüm nedeni ne, öldü mü, öldürüldü mü? TRT1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmaya katılan Kübra Ece geçtiğimiz günlerde bir apartmanın 4. katından düşerek yaşamını yitirmişti. Kübra Ece'nin ölümü ile ilgili soruşturma sürerken olayın yaşandığı ana ilişkin cep telefonu kamera görüntüsü ortaya çıktı. Karşı binada oturan bir kişi iddiaya göre Kübra Ece'nin de bulunduğu daireden gelen bağırma sesleri üzerine daireyi cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı. Tam o anda Kübra Ece'nin kendisini balkondan aşağı bıraktığı görülüyor.

Kübra Ece kimdir? Kübra Ece intihar mı etti? Kübra Ece ölüm nedeni ne, öldü mü, öldürüldü mü? TRT1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmaya katılan Kübra Ece geçtiğimiz günlerde bir apartmanın 4. katından düşerek yaşamını yitirmişti. Kübra Ece'nin ölümü ile ilgili soruşturma sürerken olayın yaşandığı ana ilişkin cep telefonu kamera görüntüsü ortaya çıktı. Karşı binada oturan bir kişi iddiaya göre Kübra Ece'nin de bulunduğu daireden gelen bağırma sesleri üzerine daireyi cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı. Tam o anda Kübra Ece'nin kendisini balkondan aşağı bıraktığı görülüyor.

TRT1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışma programına katılan Kübra Ece'nin ani ölümü herkesi yasa boğdu. Kübra Ece 30 Ocak Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında erkek arkadaşının evinin balkonundan intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. Şüpheli ölüm sonrasında 7 kişi gözaltına alındı. Olayın gerçekleştiği evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor. Şüpheliler, Kübra Ece'nin evde bulunan erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra atladığını iddia etti.

Kübra Ece kimdir?

Kübra Ece TRT1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışma programının yarşışmacısıydı.

Kübra Ece 30 Ocak günü erkek arkadaşının evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kübra Ece 30 yaşındaydı. Kübra Ece katıldığı yarışma programında herkese kendini sevdirmişti.

Ticaretle uğraşan ve aynı zamanda muhasebeci olan Kübra Ece'nin fırıncılık da yaptığı biliniyordu.

Kübra Ece Bizim Köyün Kızları yarışmadan kendisini şöyle tanıtmıştı: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım."

Kübra Ece ölüm nedeni ne, öldü mü, öldürüldü mü?

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evde bulunan diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ancak ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Görüntülerde bağırma seslerinin duyulmasından kısa süre sonra Kübra Ece'nin balkona koşarak kendisini boşluğa bıraktığı görüldü.