Kübra Ece kim? Kübra Ece neden öldü? Kübra Ece intihar mı etti? Katıldığı televizyon programı ile adını duyuran Kübra Ece 4. kattaki evin balkonundan yere düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının ölüm haberi sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Kübra Ece'nin kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Kübra Ece TRT1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmaya katılmıştı. Kübra Ece'nin ölüm nedenine ilişkin ise soruşturma devam ediyor. 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada genç kadının neden öldüğü aydınlatılmaya çalışılıyor.

Kübra Ece kim? Kübra Ece neden öldü? Kübra Ece intihar mı etti? Katıldığı televizyon programı ile adını duyuran Kübra Ece 4. kattaki evin balkonundan yere düşerek hayatını kaybetti. Genç kadının ölüm haberi sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Kübra Ece'nin kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Kübra Ece TRT1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmaya katılmıştı. Kübra Ece'nin ölüm nedenine ilişkin ise soruşturma devam ediyor. 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada genç kadının neden öldüğü aydınlatılmaya çalışılıyor.

TRT1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışma programına katılan Kübra Ece Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4. katından beton zemine düştü. Olay sonrası sağlık ekipleri hemen Kübra Ece'yi hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan Kübra Ece hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kübra Ece'nin ölüm nedeni polisin detaylı soruşturması sonucunda aydınlık kazanacak.

Kübra Ece kim?

Kübra Ece 30 yaşında genç bir kadındı. Kübra Ece TRT1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışma programına katılmış ve herkese kendini sevdirmişti.

Kübra Ece 4. kattan yere düşerek hayataını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Muhasebeci olduğu bilinen Kübra Ece'nin aynı zamanda ticaretle ilgilendiği ve fırıncı olduğu da biliniyor.

Kübra Ece Bizim Köyün Kızları yarışmadan kendisini şöyle tanıtmıştı: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım."

Kübra Ece neden öldü?

Kübra Ece'nin ölüm nedenine dair soruşturma devam ediyor. Olay sırasında evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor. Şüpheliler, Kübra Ece'nin evde bulunan erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra atladığını iddia etti.

Acı haberi arkadaşı duyurdu

Kübra Ece'nin yakın arkadaşı sosyal medyadan acı haberi duyurdu. Paylaşımında "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı. .