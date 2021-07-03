Kredi borcu olanlar kurban kesebilir mi? Borç alıp kurban kesilir mi?

Kredi borcu olan kurban kesebilir mi? Borç alıp kurban kesilir mi? Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Birçok kişi kurbanının almak için kurban pazarlarının yoluna düştü bile. Günümüzde bir çok kişinin çeşitli kurumlara borcu bulunuyor. Özellikle ev ve otomobil kredisi ödeyen binlerce kişi kendilerinin kurban kesip kesemeyeceğini araştırıyor. Peki kredi borcu olanlar kurban kesebilir mi? Konut kredisi, ev kredisi olanın kurban kesmesi caiz mi? Borç para ile kurban kesilir mi?

Kredi borcu olan kurban kesebilir mi? Borç alıp kurban kesilir mi? Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Birçok kişi kurbanının almak için kurban pazarlarının yoluna düştü bile. Günümüzde bir çok kişinin çeşitli kurumlara borcu bulunuyor. Özellikle ev ve otomobil kredisi ödeyen binlerce kişi kendilerinin kurban kesip kesemeyeceğini araştırıyor. Peki kredi borcu olanlar kurban kesebilir mi? Konut kredisi, ev kredisi olanın kurban kesmesi caiz mi? Borç para ile kurban kesilir mi?

Kredi borcu olanlar kurban kesebilir mi sorusuna yanıt vermeden önce kimler kurban kesebilir sorusuna açıklık getirilmesi daha doğru olacaktır. Kurban ibadeti Müslümanların yerine getirdiği mali bir ibadettir. Kurban ibadetinin caiz olması için yerine getirilmesi gereken şartlar vardır.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek isteyen vatandaşlar kurban bayramını yaklaşmasıyla kimler kurban kesebilir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte yanıtı...

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın- nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Peki borcu olan kurban kesebilir mi? Borcu olanlar için durum aşağaıdaki gibidir...

KREDİ BORCU OLAN KURBAN KESEBİLİR Mİ?

Borcu olup da kurban kesmek isteyen vatandaşlar kredi borcu olan kurban kesebilir mi? sorusuna yanıt arıyor. Borcu olan bir kişinin kurban kesmesi için şu şartları taşıması gerekiyor:

Kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir ki, bunun ölçüsü de kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın 80.18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Borcunuzu düzenli olarak her ay ödemeniz dışında 80.18 gr altın veya buna eşdeğer miktarda malınız kalmıyorsa size kurban düşmez. Kişinin malı olmakla birlikte borcu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser.

KADINLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?

DİNEN ZENGİNLİĞİN ÖLÇÜSÜ

İster artıcı olsun isterse olmasın temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir.

KREDİ İLE KURBAN KESİLİR Mİ?

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faizli işlem yapma yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû', 4). Bu itibarla kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

KREDİ KARTIYLA KURBAN ALINIR MI?

Kredi kartları gerek kullanım kolaylığı gerekse yapılan promosyonlar nedeniyle milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Peki kredi kartları kurban alışverişinde kullanılır mı? Kredi kartı ile kurban alınır mı?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

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