Kraliçe Elizabeth neden öldü? 2. Elizabeth hasta mıydı? Hastalığı neydi? Bir döneme damgasını vuran 70 yıldır tahtta bulunan Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunun iyi olmadığı doktor gözetiminde olduğu gün içinde duyurulmuştu. Öğleden sonra gelen açıklamada ise 'Kraliçe, bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü' denildi. Kraliçe Elizabeth'in neden öldüğü ve hastalığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kraliçe Elizabeth neden öldü? 2. Elizabeth hasta mıydı? Hastalığı neydi? Bir döneme damgasını vuran 70 yıldır tahtta bulunan Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumunun iyi olmadığı doktor gözetiminde olduğu gün içinde duyurulmuştu. Öğleden sonra gelen açıklamada ise "Kraliçe, bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü" denildi. Kraliçe Elizabeth'in neden öldüğü ve hastalığı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Dünya gündemine son dakika olarak düşen ölüm haberi uluslararası ajanslar tarafındn duyuruldu. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu. Kraliçe'nin ölüm nedeni pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Kraliçe Elizabeth neden öldü?

Kraliçe Elizabeth bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşıyordu. Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşındaydı. Bazı sağlık problemleri yaşayan Kraliçe 96 yaşında hayatını kaybetti.

2. Elizabeth hasta mıydı?

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere Kralı olan Charles, mesajında, "Kraliçe'nin ölümü ülkede, ülkeler topluluğunda ve dünyanın birçok halkı tarafından hissedilecek." diyerek, "Yas ve değişim döneminde ailem ve ben, Kraliçe'ye duyulan sevgi ve saygı ile avunacağız" dedi.

Kraliçe II. Elizabeth 25 yaşında tahta çıktı

Kraliçe II. Elizabeth ise babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında hükümdar oldu. Eylül 2015'te ise, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren İngiliz hükümdarı oldu. O tarihte yaptığı açıklamada Kraliçe, bunun "hiç arzuladığı bir unvan" olmadığını söylemişti. Elizabeth için 2-5 Haziran tarihleri arasında tahttaki 70'inci yıldönümü için görkemli bir Platin Jübile yapılmıştı.

En uzun süre tahtta kalan ikinci hükümdar

70 yıldır tahtta olan Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV. Louis. Eylül 2015'te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçirdi.

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