Elizabeth'in yerine kim kraliçe olacak? 2. Elizabeth'ten sonra kral ve kraliçe kim olacak? Tahta kim çıkacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yüksek yaşının getirdiği bazı sağlık sorunları ile karşılaşıyor. Son dakika açıklamasına göre II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı ve gözerim altına alındı. Saraydan Kraliçe'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada 'Kraliçe rahat bir durumda ve Balmoral'da kalıyor' denildi. 6 Şubat 1952'de tahta çıkan Elizabeth'ten sonra tahta kimin geçeceği kral ve kraliçenin kim olacağı vatandaşlar tarafından da merak ediliyor.

Elizabeth'in yerine kim kraliçe olacak? 2. Elizabeth'ten sonra kral ve kraliçe kim olacak? Tahta kim çıkacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yüksek yaşının getirdiği bazı sağlık sorunları ile karşılaşıyor. Son dakika açıklamasına göre II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı ve gözerim altına alındı. Saraydan Kraliçe'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Kraliçe rahat bir durumda ve Balmoral'da kalıyor" denildi. 6 Şubat 1952'de tahta çıkan Elizabeth'ten sonra tahta kimin geçeceği kral ve kraliçenin kim olacağı vatandaşlar tarafından da merak ediliyor.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sağlık durumuna ilişkin ajanslardan gelen son dakika haberi dünyanın birinci gündemi haline geldi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hastaneye kaldırıldığı ve gözetim altına alındığı açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.

Elizabeth'in yerine kim kraliçe olacak?

Kraliçe II. Elizabeth şu andaki hükümdardır ve varisi en büyük oğlu Galler Prensi Charles'tır. Sırada Galler Prensi'nin büyük oğlu Cambridge Dükü Prens William var. Üçüncü sırada Cambridge Dükü'nün en büyük çocuğu olan Prens George, ardından kız kardeşi Prenses Charlotte ve küçük kardeşi Prens Louis geliyor. Altıncı sırada Galler Prensi'nin küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry var. 2015 yılında yürürlüğe giren Perth Anlaşması uyarınca, taht sırasındaki kişilerden yalnızca ilk altı tanesi evlenmeden önce hükümdarın rızasını alması gerekmektedir; böyle bir rıza olmaksızın evlendikleri takdirde, onlar ve çocukları taht sıralamasından men edilecektir.

21 yaşın üzerinde olan taht sıralamasındaki ilk dört kişi ve hükümdarın eşi, devlet danışmanı olarak atanabilir. Devlet danışmanları, hükümdarın Birleşik Krallık'taki görevlerinin bir kısmını, o ülke dışındayken veya geçici olarak iş göremez durumdayken yerine getirirler. Aksi takdirde, sıralamadaki kişilerin bireylerin belirli yasal veya resmi rolleri yoktur.

Kraliçe 2. Elizabeth kaç yaşında?

II. Elizabeth 21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya geldi. 2022 itibari ile 96 yaşında olan Kraliçe 6 Şubat 1952'de tahta çıktı. Kraliçe 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth kimdir?

Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.

Elizabeth Alexandra Mary eski Büyük Britanya kralı VI. George'un (1895-1952) ve eski leydi Elizabeth Bowes-Lyon'un (1900-2002) büyük kızıdır. Kraliçe Elizabeth'in büyükbabaları ve büyükanneleri: Baba tarafından Büyük Britanya Kralı V. George (1865-1936) ve Kraliçe Mary (1867-1953), anne tarafından Strathmore Kontu Claude Bowes-Lyon (1855-1944) ve Cecilia Bowes-Lyon'dur (1862-1938).

Elizabeth kral VI. George'un ilk çocuğudur. VI. George ise kral V. George'un ikinci çocuğudur. Kraliçe 21 Nisan 1926'da Londra'da babasının 17. Bruton-Street adresinde bulunan evinde doğdu. 29 Mayıs tarihinde ise Buckingham Sarayı'nda bulunan küçük kilisede Başpiskopos Kosmo Long tarafından vaftiz edildi. Onun haç babaları baba yanında dedesi ve büyükannesi, ayrıca teyzesi, halası, amcası ve dayıları da olmuşlardır. Çocuklukta onu Lilibet diye çağırırlardı. 1929 yılında kral V. George'un ağır hastalığı sırasında Elizabeth'in sık sık onun yanına gelmesi onun moralini iyi bir biçimde etkiliyordu.

Elizabeth'in 1930 yılında doğan Margaret adlı kız kardeşi de vardı. İki kız kardeş annesinin ve dadıları Marion Krouford'un sayesinde iyi aile eğitimi almışlardır. 1950 yılında dadıları Krouford Küçük Prensler adlı anılar kitabını yazdı. Kitapta küçük Elizabeth'in atlara ve köpeklere ilgisi, onun davranışları, işe sorumluluğu hakkında bilgiler veriliyor. Ancak kitabın yayımı kral ailesinin hoşuna gitmemiştir. Elizabeth hakkında olumlu görüşleri sonradan başkaları da söylüyordu: Winston Churchill gelecek kraliçeyi karakterli ve çevik çocuk olarak düşünüyordu. Amcasının kızı Margaret Rods ise onun hakkında: "Neşeli ve ancak akıllı kız" derdi.