KPSS soruları nasıl hazırlanıyor? ÖSYM KPSS sorularını kim hazırlıyor, sorular nasıl seçiliyor? KPSS sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. 31 Temmuz'da yapılan ve yüz binlerce adayın girdiği KPSS oturumları iptal edildi. KPSS tartışmaları devam ederken vatandaşlar da soruların nasıl ve kim tarafından hazırlandığını merak ediyor.

KPSS soruları nasıl hazırlanıyor? ÖSYM KPSS sorularını kim hazırlıyor, sorular nasıl seçiliyor? KPSS sınavında soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. 31 Temmuz'da yapılan ve yüz binlerce adayın girdiği KPSS oturumları iptal edildi. KPSS tartışmaları devam ederken vatandaşlar da soruların nasıl ve kim tarafından hazırlandığını merak ediyor.

2022 KPSS sınav maratonu 31 Temmuz'da yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları ile başladı. Ancak sınav sonrasında bir yayınevine ait soru kitapçıklarında yer alan soruların KPSS sınavında çıkan sorularlarla aynı yada benzer olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhrubaşkanı Erdoğan olaya dair inceleme talimatı vermiş ve savcılık doruşturmaya başlamıştı. ÖSYM'den gelen açıklamada ise KPSS sınavlarının iptal edildiği duyuruldu. ÖSYM aşkanı Bayram Ali Ersoy "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir" dedi.

KPSS soruları nasıl hazırlanıyor?

KPSS sorularının nasıl ve kim tarafından hazırlandığı ise yaşanan süreçten sonra vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. KPSS soruları geniş güvenlik önlemleri altında hazırlandığı belirtiliyor. KPSS sınav sorularını hazırlayan herkes, kamu görevlisi sayılıyor. KPSS soruları tek bir kişininin yada bir kaç kişinni elinden çıkmıyor. Alanında uzmanlaşmış, soru hazırlama tekniklerine vakıf öğretim elemanları, kamu görevlileri KPSS sorularını hazırlıyor ve bunları soru bankasına gönderiyor. Veri tabanında yer alan sorular yine alanında uzman kişiler tarafından seçiliyor. Sorular; fiziki güvenliği sağlanmış, internet bağlantısı olmayan, kontrollü ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir ortamdaki soru havuzunda saklanıyor.

ÖSYM KPSS sorularını kim hazırlıyor, sorular nasıl seçiliyor?

ÖSYM KPSS soruları alanında uzman isimler tarafından hazırlanıyor. Soru havuzu veri tabanına atılan sorular içinden sınavda sorulacak olanlar sınav konu ve içeriklerine göre yine alanında uzman kişiler tarafından belirleniyor. Soru hazırlayanlar hangi sorunun sınavda çıkıp çıkmayacağını bilmiyor. Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik 28620 sayılı Resmi Gazete'de 16 Nisan 2013'te yayınlandı. Yönetmelikte, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınavlara ait soruların güvenliğinin sağlanması, sınav türleri ile sınavların hazırlanmasında görev alanların uyması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

KPSS soruları nasıl saklanıyor?

KPSS soruları öncelikle bir soru havuzunda yer alıyor ve bu soru havuzunun güvenliği oldukça önemli. KPSS soruları fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, internet bağlantısı olmayan, dış dünya ile bağlantısı kontrollü ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış bir ortamdaki soru havuzunda saklanıyor.

Soruların güvenliğinin sağlanması

Sorular belirlendikten sonra matbaa aşamasına geçiliyor ve basımevinin dışarıdakiler ile ilişkisi tamamen kesiliyor.

Basılı ortamda yapılan sınavlarda soru kitapçıkları kapalı dönemde basılır. Kapalı dönem ortamına; Başkan, görevlendirdiği Başkan Yardımcısı ve kapalı dönemde görevlendirilen personel haricinde kimse giremez.

Matbaanın dışarı ile hiçbir bağlantısı yok. Matbaa çalışanları giriş esnasında aranıyor ve içeri hiçbir teknolojik aletle girişlerine izin verilmiyor. Tüm çalışanlar saatlerini bile dışarıda bırakıyorlar, hepsi teker teker aranıyor. Sinyal kesicilerle dışarı ile irtibat kesiliyor.

Basım ekibi 7-23 gün arası süren soruların basım süreçlerinde her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkamıyorlar. Hastalık ve benzeri durumlarda Başkanlığın bilgisi dâhilinde resmî veya özel güvenlik görevlileri müdahalede bulunuyor.

Sorular binadan çıkarılırken güvenlik kelepçeleri ile kilitleniyor ve özel kuryeler eşliğinde sınav merkezine taşınıyor. Taşınma esnasında araçlar uydudan takip ediliyor Böylelikle basımdan sonra kitapçığa dokunan ilk kişinin sınava giren öğrenci olması sağlanıyor.