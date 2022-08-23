KPSS sınav görevli ücreti 2022 | Zamlı KPSS sınavı görevli ücreti ne kadar, kaç TL? (Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı)

KPSS sınav görevli ücreti 2022 | Zamlı KPSS sınavı görevli ücreti ne kadar, kaç TL? KPSS sınavlarında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev almak isteyen kamu personelleri yeni zamdan sonra sınav görevli ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Bilindiği üzere KPSS sınavlarında soru sızdırıldığı iddiası ile başlatılan soruşturma nedeniyle 31 Temmuz'da yapılan oturumlar ve daha sonra yapılacak olan sınavlar iptal edilmişti. Yeni KPSS sınav takvimi açıklandı ve öğretmenler sınav görevi almak için başvurularını yaptı. Peki 2022 KPSS gözetmen sınav görevi ücreti ne kadar?

KPSS sınav görevli ücreti 2022 | Zamlı KPSS sınavı görevli ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı sıanv görevli ücreti ne kadar? KPSS tartışmaları uzunca süre kamuoyunuda tartışıldı. Sosyal medyada da sınava girenler soruların sızdırıldığı iddiası ile sınavların iptal edilmesini ve yeniden yapılmasını talep etti. Yaşanan gelişmelerden sonra ÖSYM Başkanı flaş bir kararla görevden alındı ve KPSS benzer soru iddilarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Açılan soruşturmanın ardından KPSS sınavlarının iptal edildiği açıklandı. ÖSYM KPSS sınavında sınav görevlisi olarak yer alacak olan kamu personelleri de KPSS sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

KPSS sınav görevli ücreti 2022

31 Temmuz 2022'de düzenlenen KPSS'nin Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları iptal edildi, diğer sınavlar ise ertelendi. Türkiye'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan KPSS sınavına on binlerce sınav görevlisi katılıyor. Hem bütçelerine katkı hem de sınavların eksiksiz ve hatasız yapılmasına yardımcı olan sınav görevlileri sınav sonunda ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. ÖSYM sınav görevli ücretlerine 1 Temmuz'dan itibaren zam yaptığını açıklamıştı.

KPSS sınavı görevli ücreti ne kadar, kaç TL?

ÖSYM'den yapılan açıklamada sınav görevli ücretlerine zam yapıldığı açıklanmıştı. ÖSYM açıklamasında "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz." denildi. Buna göre 2022 KPSS sınav görevli ücretleri ise şöyle oldu;

KPSS Gözetmen ücreti: 300 TL

KPSS Yedek Gözetmen ücreti : 290 TL

KPSS Salon Başkanı ücreti: 340 TL

KPSS Gözetmen-Yedek Gözetmen-Salon Başkanı ücreti ne kadar?

KPSS'de gözetmen olarak yer alan bir öğretmene 300 TL ücret ödemesinin yapılması bekleniyor.

Yedek gözetmene ise 290 TL civarı bir ödeme yapıalcak.

KPSS salon başkanı sınav görevli ücretinin ise 340 TL civarında olması bekleniyor.

KPSS'de yeni takvim açıklandı

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacağı açıklandı.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.