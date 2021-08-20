KPSS ÖABT puanı ne zamana kadar geçerli? KPSS puanı kaç yıl geçerli? Milyonlarca kişi her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek devlet memuru olmak için ter döküyor. Öğretmen olmanın hayalini kuranlar da KPSS sınavına girmek zorunda. KPSS ile atanmak isteyenler sınavın geçerlilik süresinin kaç yıl olduğunu merak ediyor. Peki 2020 KPSS ÖABT puanı ne zamana kadar geçerli? Geçtiğimiz yıllarda KPSS puanlarının geçerlilik süreleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Peki KPSS puanı kaç yıl geçerli? İşte öğretmenlik KPSS puanının geçerlilik süresi...

KPSS ÖABT puanı ne zamana kadar geçerli? KPSS puanı kaç yıl geçerli? Milyonlarca kişi her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek devlet memuru olmak için ter döküyor. Öğretmen olmanın hayalini kuranlar da KPSS sınavına girmek zorunda. KPSS ile atanmak isteyenler sınavın geçerlilik süresinin kaç yıl olduğunu merak ediyor. Peki 2020 KPSS ÖABT puanı ne zamana kadar geçerli? Geçtiğimiz yıllarda KPSS puanlarının geçerlilik süreleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Peki KPSS puanı kaç yıl geçerli? İşte öğretmenlik KPSS puanının geçerlilik süresi...

Devlet memuru olmak isteyen milyonlarca kişi her yılı yapılan KPSS sınavında ter döküyor. Öğretmen adayları da atanabilmek için KPSS sınavına girmek zorunda. Kendi alanlarında yapılan sınavdan iyi bir puan alan adaylar sınaların kaç yıl geçerli olacağını merak ediyor. Peki KPSS ÖABT puanı ne zamana kadar geçerli? KPSS puanı kaç yıl geçerli?

KPSS ÖABT puanı ne zamana kadar geçerli?

KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi öğretmen adayları için 1 yıldır. Bu süre daha önce 2 yıldı. KPSS ÖABT puan sonuçları yapıan yeni KPSS ssınavının sonucu açıklana kadar geçerlidir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlendi.

KPSS sınavı nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

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