KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT sınavı ne zamana ertelendi? KPSS sınavları ne zaman yapılacak? KPSS iptal edilen sınavlarda başvuru ücreti yatırılacak mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan soruşturma talimatı vermişti. ÖSYM'nin yeni Başkanı Bayram Ali Ersoy son dakika açıklaması ile KPSS sınavlarının iptal edildiğini açıkladı. Ersoy sınav takviminin önümüzdeki günlerde belirleneceğini açıkladı.

KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT sınavı ne zamana ertelendi? KPSS sınavları ne zaman yapılacak? KPSS iptal edilen sınavlarda başvuru ücreti yatırılacak mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan soruşturma talimatı vermişti. ÖSYM'nin yeni Başkanı Bayram Ali Ersoy son dakika açıklaması ile KPSS sınavlarının iptal edildiğini açıkladı. Ersoy sınav takviminin önümüzdeki günlerde belirleneceğini açıkladı.

KPSS sınavına girmek için gün sayan adaylar sınavların ertelendiği duyurusu ile sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT sınavı ne zamana ertelendi?

ÖSYM Başkanı Ersoy kameralar karşısına geçerek yaşanan olaylar nedeniye özür diledi ve KPSS sınavlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıklamasında şunları söyledi: 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS sınav takviminin önümüzdeki günlerde yeniden bellirleneceği açıklandı. Ersoy açıklamasında "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

KPSS iptal edilen sınavlarda başvuru ücreti yatırılacak mı?

KPSS sınavı iptal edilen adaylardan yeni bir ücret talep edilmeyecek. Ersoy açıklamasında "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." dedi.