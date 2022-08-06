KPSS'de kaç soru benzer? KPSS'de benzer soru iddiaları gündemde yerini almaya devam ediyor. Devlet Denetleme Kurumu ve Cumhuriyet Savcılığı konuyu derinlemesine araştırıyor. KPSS'nin 31 Temmuz'da yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarında sorulan soruların bazılarının Yedi İklim yayın evine ait deneme kitaplarındakilerle aynı olduğu iddia edilmişti. Peki KPSS'de kaç soru aynı? KPSS'de sorulan sorularla Yediiklim soruları kaç tanesi ve hangi soru aynı? KPSS'de kaç soru benzer? Soruşturma kapsamında kaç sorunun aynı olduğu ortaya çıktı.

KPSS'de kaç soru benzer? KPSS'de benzer soru iddiaları gündemde yerini almaya devam ediyor. Devlet Denetleme Kurumu ve Cumhuriyet Savcılığı konuyu derinlemesine araştırıyor. KPSS'nin 31 Temmuz'da yapılan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarında sorulan soruların bazılarının Yedi İklim yayın evine ait deneme kitaplarındakilerle aynı olduğu iddia edilmişti. Peki KPSS'de kaç soru aynı? KPSS'de sorulan sorularla Yediiklim soruları kaç tanesi ve hangi soru aynı? KPSS'de kaç soru benzer? Soruşturma kapsamında kaç sorunun aynı olduğu ortaya çıktı.

KPSS'de soru sızdırma iddialarının üzerine gidilmeye devam ediliyor. Savcılık ve DDK ekipleri olayı geniş çaplı araştırıp soruşturmaya devam ediyor. Yapılan değerlendirmeler sonucu KPSS'de sorulan soruların kaçının Yedi İklim yayınevi sorularıyla aynı olduğu da belli oldu.

KPSS'de kaç soru aynı?

Sosyal medayda yer alan iddialarda KPSS'nin 31 Temmuz oturumlarında sorulan 20-30 sorunun Yedi İklim yayınevinin KPSS hazırlık kitaplarında yer alan sorularla benzer yada aynı olduğu belirtilmişti. İddialar üzerine soruştuırma açılmış ve KPSS sınavları da iptal edilmişti. KPSS'de kaç sorunun aynı olduğu belli oldu. Uzmanlarca hazırlanan ön raporda 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu tespit edildi.

KPSS'de sorulan sorularla Yediiklim soruları kaç tanesi aynı?

KPSS sporuşturmasında yeni gelişme yaşandı. KPSS'de yaklaşık 20 sorunun Yedi İklim kitaplarında sorulan sorular ile aynı olduğu iddia edilmişti. İddia üzerine ekipler ön çalışmasını tamamladı. Buna göre KPSS'de çıkan 3 sorunun Yedi İklim kitaplarında yer alan sorularla birebir aynı olduığu 10 sorunun ise benzer olduğu tespit edildi.

KPSS'de kaç soru benzer?

Ön rapora göre toplan 10 soru benzer ve 3 sorunun da bire bir aynı olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler ışığında soruların sızdırıldığı iddiaları da güçlenmiş oldu. Soru benzerliğinin tesadüf mü yoksa bir sızıntıdan mı kaynaklandığına ilişkin incelemenin halen devam ettiği bildirildi.

KPSS'de sorular sızdırıldı mı?

Devlet Denetleme Kurulu'nun ÖSYM'deki incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyonu üyelerinin ifadesine başvuruldu. ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik ididalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı memur suçları bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığı'nca yürütüldüğü öğrenildi.