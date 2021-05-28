KPSS başvurusu HES kodu tanımlama | KPSS ÖSYM HES kodu nasıl eklenir?

KPSS başvurusu HES kodu tanımlama | KPSS sınavına katılmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Korona virüs salgını nedeniyle geçen sene olduğu gibi bu sene de başvurularda HES kodu zorunluluğu arandığı ÖSYM tarafından açıklandı. 2021 KPSS'ye başvurmak için sınav merkezlerine gitmek isteyenler de KPSS ÖSYM HES kodu nasıl eklenir? KPSS için HES kodu nasıl alınır? KPSS başvuruları için HES kodu nasıl eklenir? gibi soruları sormaya başladı.

KPSS başvurusu HES kodu tanımlama | KPSS sınavına katılmak isteyenler için başvuru süreci başladı. Korona virüs salgını nedeniyle geçen sene olduğu gibi bu sene de başvurularda HES kodu zorunluluğu arandığı ÖSYM tarafından açıklandı. 2021 KPSS'ye başvurmak için sınav merkezlerine gitmek isteyenler de KPSS ÖSYM HES kodu nasıl eklenir? KPSS için HES kodu nasıl alınır? KPSS başvuruları için HES kodu nasıl eklenir? gibi soruları sormaya başladı.

Milyonlarca kişi KPSS sınav sürecine bugünden itibaren girdi. KPSS başvuruları 28 Mayıs itibari ile başladı. Adaylar başvurularını 14 Haziran'a kadar yapabilecek. KPSS başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara HES kodu uyarısı yapıldı. Vatandaşlar KPSS başvuruları için HES kodu tanımlama nasıl yapılır sorusunu sormaya başladı. İşte KPSS başvurusu HES kodu tanımlama yöntemi ve KPSS ÖSYM HES kodu nasıl eklenir sorusunun yanıtı...

KPSS başvurusu HES kodu tanımlama yöntemi

KPSS başvurusu yapmak isteyen ancak HES kodu olamayan adaylar HES kodu tanımlamasının nasıl yapılacağını araştırıyor. 2021 KPSS başvurusuna HES kodu ekleme için aşağıdaki yötemleri izleyebilirsiniz;

1- Adaylar öncelikle HES kodu edinmeli. Bunun için Hayat Eve Sıpar uygulaması ya da E-devlet kullanılabilir.

2- HES kodunu edinen vatandaşar daha sonra ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına girermesi gerekiyor.

3- Ardından "profilim" kısmından aldıkları HES kodunu kendi ekranlarına tanımalayabilirler.

KPSS başvurusu için HES kodu tanımlama yöntemi videolu anlatım

ÖSYM Başkanı Aygün geçtiğimiz sene HES Kodu ekleme konusu ile ilgili bir video paylaşmıştı. İşlte ÖSYM HES kodu tanımlama, HES kodu eklemeye ilişkin paylaşılan video..

HES Kodu ÖSYM Sınav Başvurularında Nasıl Kullanılır? @trthaber ‘e bilgilendirici animasyon filmi için teşekkür ederim.



Tüm adaylarımıza sağlık ve başarılar dilerim. pic.twitter.com/hiDHC4YO4S August 15, 2020

KPSS ÖSYM HES kodu nasıl eklenir?

KPSS başvurusu HES kodu ekleme yöntemi aşağıdaki görselde adım adım anlatılmıştır. İşte ÖSYM HES kodu tanımlama yöntemi;

KPSS başvuruları için HES kodu zorunlu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

2021 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

İşte ÖSYM'den gelen KPSS sınav tarihlerine ilişkin açıklama: “2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır”

KPSS başvuruları başladı mı?

2021 KPSS başvuruları 28 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 14 Haziran tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları ise 16 Eylül'de açıklanacak.

2021 KPSS A grubu 1. oturum ve 2. oturum sınavı ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak?

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

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