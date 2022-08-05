KPSS atmaları durduruldu mu? KPSS atamaları hangi KPSS sınavı ile yapılacak? 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarında bazı soruların bir yayın evine ait soru kitapçığındakilerle aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada KPSS sınavının iptaline karar verildi. Ayrıca 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ileri bir tarihe ertelendi. KPSS atama süreçlerinin bundan sonra nasıl olacağı, atamaların durdurulup durdurulmadığı ve yeni atamaların hangi KPSS puanından yapılacağı pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

KPSS atmaları durduruldu mu? KPSS atamaları hangi KPSS sınavı ile yapılacak? 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarında bazı soruların bir yayın evine ait soru kitapçığındakilerle aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada KPSS sınavının iptaline karar verildi. Ayrıca 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları da ileri bir tarihe ertelendi. KPSS atama süreçlerinin bundan sonra nasıl olacağı, atamaların durdurulup durdurulmadığı ve yeni atamaların hangi KPSS puanından yapılacağı pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavında bazı soruların aynısı ve benzerinin bir yayın evinin deneme kitapçıklarında yer alan sorularla bire bir aynı çıktığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan KPSS tartışmaları başladığı ilk anda Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. Ayrıca ÖSYM Başkanı Aygün hızlı bir kararla görevden alındı. Göreve getirilen yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ise KPSS sınavlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır." dedi.

KPSS atmaları durduruldu mu?

Yaşanan bu sürecn ardından KPSS atamalarının durdurulup durdurulmadığı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "KPSS sonucu geçerlilik süresi"nin, bir sonraki KPSS ile son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını belirterek, "Herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır" dedi.

KPSS atamaları hangi KPSS sınavı ile yapılacak?

Altun açıklamasında şunları söyledi: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."

Yayınevinden açıklama

KPSS'de soru sızdırılması iddialarının odağındaki yayın evinden açıklama geldi. Yedi iklim yayın evi açıklamasında soruların sızdırılmadığı ve yapılan suçlamaların asılsız olduğu belirtildi. Ayrıca, iddiaların aksine "yayınevinin bazı sorularının KPSS'de kullanıldığı" öne sürüldü.