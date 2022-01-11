Korkunç kazada yürek burkan gelişme: Ahmet Çalık nişanlısı ile evlenmek için nikah günü almış!

Spor camiasını yasa boğan bir ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin önemli takımlarında forma giyen ve son olarak Konyaspor'un kadrosunda yer alan Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç futbolcunun nikah işlemler için takımdan izin aldığı öğrenildi.

Spor camiasını yasa boğan bir ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin önemli takımlarında forma giyen ve son olarak Konyaspor'un kadrosunda yer alan Ahmet Çalık geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Genç futbolcunun nikah işlemler için takımdan izin aldığı öğrenildi.

Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Acı kaza saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen araçta bulunan Ahmet Çalık hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. başlatıldı.

Emniyet kemeri takılı değildi

Olay yerine yardıma giden kişiler, araç içerisinde başka kimsenin olup olmadığını kontrol ettiklerinde emniyet kemeri kullanmadığını, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı iddia edildi.

Nikah işlemleri için izinliydi

Ahmet Çalık'ın, bugün takımında ziinli olduğu öğrenildi. Çalık'ın şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği bildirildi. Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun evlenmeyi planladığı kişinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Olaydan ilk görüğntüler geldi

Korkunç kazanın yaşandığı noktadan ilk fotoğraflar geldi. Fotoğrafta aracın taklalar atarak yuvarlandığı anlaşılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.