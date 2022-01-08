Konya-Karaman YHT ücretsiz mi? Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren kaç gün ücretsiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır beklenen önemli bir projenin daha açılışını gerçekleştirdi. Milyonlarca vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracak. Konya-Karaman YHT hattının inşası tamamlandı ve açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan açılış sonrasında yaptığı duyuruda Konya-Karaman YHT (Yüksek Hızlı Tren) hattının vatandaşlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Konya-Karaman YHT ücretsiz mi? Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren kaç gün ücretsiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır beklenen önemli bir projenin daha açılışını gerçekleştirdi. Milyonlarca vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracak. Konya-Karaman YHT hattının inşası tamamlandı ve açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan açılış sonrasında yaptığı duyuruda Konya-Karaman YHT (Yüksek Hızlı Tren) hattının vatandaşlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya-Karaman Hızlı Tren hattının açılışı Konya'ya geldi. Burada halka da seslenen Erdoğan merakla beklenen açılışı yaptı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konya'mıza kadar bu hızlı, güvenli, konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Hacı Bayram Veli Hazretleriyle Mevlana Hazretlerinin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje, devreye girdiğinden beri hamdolsun milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti."

Konya-Karaman YHT ücretsiz mi?

Erdoğan'dan Konya-Karaman YHT hattını kullanacak olan vatandaşlara da müjde geldi. Erdoğan açıklamasında Konya-Karaman hattının ücretsiz olacağ müjdesini verdi.

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren kaç gün ücretsiz?

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğluna Konya- Karaman Hızlı Tren Hattının ne kadar olduğunu sordu? 35 lira olduğunu öğrenen Erdoğan, hattın 1 hafta ücretsiz olacağı müjdesini vererek, Bu da bu hattın sadakası olsun" dedi.

Daha rahat, daha kolay, daha ekonomik

Konyalılar için artık Ankara'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a trenle gitmenin diğer ulaşım araçlarından daha rahat, daha kolay, daha ekonomik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Şimdi bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor, Karaman'a kadar uzatıyoruz. Bugün Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman-Ulukışla, sonra Mersin ve Adana, ardından da Osmaniye ve Gaziantep güzergahları izleyecek. Deneme seferleri süren Ankara-Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya yüksek hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.