Konya-Karaman YHT bileti ne kadar? Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı belli oldu mu? Yıllardır beklenen bir bir hızlı tren hattı daha hizmete giriyor. Konya ile Karaman illerini birbirine bağlayacak olan hızlı ren projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Bölgede yaşayan milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıracak olan Konya-Karaman YHT seferi biletlerinin kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 saat 15 dakika olan Konya-Karaman arasını yarım saate indirecek olan YHT hattının bilet fiyatlarının otobüs bilet fiyatları ile rekabet edebilir seviyede olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin öenmli bir projesi daha hizmete giriyor. Konya ile Karaman illerini hızlı demir yolları ile birbirine bağlayan projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Milyonlarca kişinin beklediği projede s ona gelindi. Konya-Karaman YHT bileti ne kadar? Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı belli oldu mu? Konya-Karaman YHT seferleri başladı mı? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yüksek Hızlı Tren hattı ile bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımları ciddi oranda hızlanacak. Konya-Karaman arası YHT ile Karaman'da yaşayan bir vatandaş Ankara ve İstanbul'a da aktarmalı olarak demir yolu ile ulaşım yapabilecek.

Konya-Karaman YHT bileti ne kadar?

8 Ocak günü hizmete girecek olan Konya-Karaman YHT seferleri ile 1 saat 35 dakika olan yol yarım saate inecek. Yol süresini büyük oranda kısaltdan proje milyonlarca kişi tarafından meakla bekleniyor. Bilet fiyatlarının da ne kadardan satışa çıkacağı merak edilen bir başka konu. Konya-Karaman YHT bilet fiyatı ile ilgili resmibir açıklama henüz bulunmuyor ancak bilet fiyatlarının otobüs biler fiyatlarına yakın olacağı tahmin ediliyor.

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı belli oldu mu?

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hizmete giriyor. Bölge halkının yıllardır beklediği projede sona gelindi. Konya-Karaman YHT bilet fiyatlarının önümüzdeki günlerde netlik kazanaması bekleniyor.

Proje ile bölgelerin demir yolu bağlantısı kurulacak

hızlı tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arasının 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşeceği ve Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısının kurulmuş olacağı bildirildi. Açıklamada, 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunduğu vurgulandı.

YHT nedir?

Yüksek hızlı demiryolu (YHD) (İngilizce: High-speed rail (HSR)), kendine özgü ray sistemi ve bu sisteme entegre özel raylı taşıtları ile geleneksel demiryolu trafiğinden önemli ölçüde daha hızlı ulaşıma imkân tanıyan demiryolu taşımacılığı türüdür. Dünya çapında bir tek geçerli standart tanım bulunmamakla birlikte, 250 kilometre/saat (160 mph) ve üstü hıza uygun yeni demiryolu hatları ve 200 kilometre/saat (120 mph) ve üstü hıza uygun geliştirilmiş mevcut demiryolu hatları yaygın olarak yüksek hızlı demiryolu olarak kabul edilir

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu, 2003'te TCDD tarafından Ankara - İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatına başlanmıştır. Etütler yapıldıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılmış ve yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır. 23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara - Eskişehir etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim yapılmıştır.

Bu gelişmeyi 2011'de Ankara - Konya arasında inşa edilen 300 kilometre/saat (190 mph) azami hıza uygun Polatlı - Konya yüksek hızlı demiryolu'nun hizmete girmesi takip etmiştir. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu, 2014'te Eskişehir'den İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e, 2019'da ise Avrupa Yakası'ndaki Halkalı'ya kadar uzatılmıştır.

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu ağının doğuda Erzincan'a, batıda İzmir'e, kuzeybatıda Kapıkule'ye, güneyde Mersin ve Adana'ya ve güneydoğuda Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam etmektedir.

Yüksek Hızlı Tren adı altında gerçekleştirilen yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı hizmeti, 2009 - 2016 yılları arasında doğrudan TCDD tarafından yapılırken, 2016 yılı itibarıyla TCDD Taşımacılık tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.