Konya-Karaman YHT seferleri başladı mı? Konya-Karaman YHT bileti nereden ve nasıl alınır? Bölge halkının yıllardır beklediği dev proje hizmete giriyor. Konya-Ankara arasındaki yolculuk süresini 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya, Ankara-Karaman arasındaki süreyi de 2 saat 40 dakikaya düşürecek olan YHT projesi bölge halkının ekonomisini de geliştirecek. Bu proje ile Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı da sağlanmış oldu. Konya-Karaman, Karaman-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ve biletlerin nereden alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Konya-Karaman YHT seferleri başladı mı? Konya-Karaman YHT bileti nereden ve nasıl alınır? Bölge halkının yıllardır beklediği dev proje hizmete giriyor. Konya-Ankara arasındaki yolculuk süresini 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya, Ankara-Karaman arasındaki süreyi de 2 saat 40 dakikaya düşürecek olan YHT projesi bölge halkının ekonomisini de geliştirecek. Bu proje ile Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı da sağlanmış oldu. Konya-Karaman, Karaman-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ve biletlerin nereden alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yıllardır hayali kurulan bir proje nihayet hizmete giriyor. Ankara ve Karaman hattında milyonlarca kişinin ulaşım süresini ciddi oranda kısaltacak olan YHT projesinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Erdoğan'ın, buradan hızlı tren ile saat 13.15'te Karaman'a hareket edeceği ifade edilen açıklamada, hızlı tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arasının 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşeceği ve Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısının kurulmuş olacağı bildirildi. Açıklamada, 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunduğu vurgulandı.

Konya-Karaman YHT seferleri başladı mı?

Konya-Karaman YHT seferleri vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu hat ile bölge halkı Marmara ve Akdeniz bölgelerine YHT hattı ile ulaşabilecek. Ulaşım süresini ciddi oranda düşürecek olan YHT seferlerine vatandaşların ilgisi oldukça yüksek.

Konya-Karaman YHT bileti nereden ve nasıl alınır?

YHT bileterini bilet gişelerinden ve internetten online olarak alabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Konya-Karaman YHT sefer sorgulaması ve bilet alımı yapılabilir.

YHT Bilet satışı

63 milyon lira tasarruf sağlanacak

Yük ve yolcu taşımacılığına ivme kazandıracak proje pek çok avantajı beraberinde getirecek.

Kazalar azalacak, zaman, enerji, emisyon ve bakım gibi hususlardan yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımı da 25 bin 340 ton azalacak.

Hattın devamı niteliğinde olan Karaman-Ulukışla güzergahında ise yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandı. Projede sinyalizasyona yönelik çalışmalar da sürüyor.

Mersin ve Adana yönüne devam edecek hat tamamlandığında Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.