Konya Ezan Vakti Ne Zaman? Konya Haftalık ve Aylık Namaz Vakitleri
İç Anadolu’nun gözde şehri, ülkemizin tahıl ambarı olan Konya ili eşsiz güzelliği ve binlerce yıllık tarihi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Arama motorunda en çok karışımıza çıkan konular arasında Konya ilinin ezan vakitleri neler? sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-05 17:11:43
Konya İçin Haftalık Namaz Vakitleri
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
05 Ağustos 2022 Cuma
|
04:15
|
05:49
|
13:01
|
16:50
|
20:03
|
21:31
|
06 Ağustos 2022 Cumartesi
|
04:16
|
05:50
|
13:01
|
16:49
|
20:02
|
21:30
|
07 Ağustos 2022 Pazar
|
04:17
|
05:51
|
13:01
|
16:49
|
20:01
|
21:28
|
08 Ağustos 2022 Pazartesi
|
04:19
|
05:52
|
13:01
|
16:49
|
20:00
|
21:27
|
09 Ağustos 2022 Salı
|
04:20
|
05:53
|
13:01
|
16:48
|
19:58
|
21:25
|
10 Ağustos 2022 Çarşamba
|
04:21
|
05:54
|
13:01
|
16:48
|
19:57
|
21:24
|
11 Ağustos 2022 Perşembe
|
04:22
|
05:55
|
13:00
|
16:47
|
19:56
|
21:22
Konya İçin Aylık Namaz Vakitleri
|
Miladi Tarih
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
05 Ağustos 2022 Cuma
|
04:15
|
05:49
|
13:01
|
16:50
|
20:03
|
21:31
|
06 Ağustos 2022 Cumartesi
|
04:16
|
05:50
|
13:01
|
16:49
|
20:02
|
21:30
|
07 Ağustos 2022 Pazar
|
04:17
|
05:51
|
13:01
|
16:49
|
20:01
|
21:28
|
08 Ağustos 2022 Pazartesi
|
04:19
|
05:52
|
13:01
|
16:49
|
20:00
|
21:27
|
09 Ağustos 2022 Salı
|
04:20
|
05:53
|
13:01
|
16:48
|
19:58
|
21:25
|
10 Ağustos 2022 Çarşamba
|
04:21
|
05:54
|
13:01
|
16:48
|
19:57
|
21:24
|
11 Ağustos 2022 Perşembe
|
04:22
|
05:55
|
13:00
|
16:47
|
19:56
|
21:22
|
12 Ağustos 2022 Cuma
|
04:24
|
05:56
|
13:00
|
16:47
|
19:55
|
21:20
|
13 Ağustos 2022 Cumartesi
|
04:25
|
05:56
|
13:00
|
16:46
|
19:54
|
21:19
|
14 Ağustos 2022 Pazar
|
04:26
|
05:57
|
13:00
|
16:46
|
19:52
|
21:17
|
15 Ağustos 2022 Pazartesi
|
04:27
|
05:58
|
13:00
|
16:45
|
19:51
|
21:16
|
16 Ağustos 2022 Salı
|
04:29
|
05:59
|
12:59
|
16:45
|
19:50
|
21:14
|
17 Ağustos 2022 Çarşamba
|
04:30
|
06:00
|
12:59
|
16:44
|
19:49
|
21:13
|
18 Ağustos 2022 Perşembe
|
04:31
|
06:01
|
12:59
|
16:44
|
19:47
|
21:11
|
19 Ağustos 2022 Cuma
|
04:32
|
06:02
|
12:59
|
16:43
|
19:46
|
21:09
|
20 Ağustos 2022 Cumartesi
|
04:34
|
06:02
|
12:59
|
16:43
|
19:45
|
21:08
|
21 Ağustos 2022 Pazar
|
04:35
|
06:03
|
12:58
|
16:42
|
19:43
|
21:06
|
22 Ağustos 2022 Pazartesi
|
04:36
|
06:04
|
12:58
|
16:41
|
19:42
|
21:04
|
23 Ağustos 2022 Salı
|
04:37
|
06:05
|
12:58
|
16:41
|
19:41
|
21:03
|
24 Ağustos 2022 Çarşamba
|
04:38
|
06:06
|
12:58
|
16:40
|
19:39
|
21:01
|
25 Ağustos 2022 Perşembe
|
04:40
|
06:07
|
12:57
|
16:39
|
19:38
|
20:59
|
26 Ağustos 2022 Cuma
|
04:41
|
06:08
|
12:57
|
16:39
|
19:36
|
20:58
|
27 Ağustos 2022 Cumartesi
|
04:42
|
06:08
|
12:57
|
16:38
|
19:35
|
20:56
|
28 Ağustos 2022 Pazar
|
04:43
|
06:09
|
12:56
|
16:37
|
19:34
|
20:54
|
29 Ağustos 2022 Pazartesi
|
04:44
|
06:10
|
12:56
|
16:36
|
19:32
|
20:52
|
30 Ağustos 2022 Salı
|
04:45
|
06:11
|
12:56
|
16:36
|
19:31
|
20:51
|
31 Ağustos 2022 Çarşamba
|
04:46
|
06:12
|
12:56
|
16:35
|
19:29
|
20:49
|
01 Eylül 2022 Perşembe
|
04:48
|
06:13
|
12:55
|
16:34
|
19:28
|
20:47
|
02 Eylül 2022 Cuma
|
04:49
|
06:14
|
12:55
|
16:33
|
19:26
|
20:45
|
03.09.2022
|
04:50
|
06:14
|
12:55
|
16:32
|
19:25
|
20:44
|
04.09.2022
|
04:51
|
06:15
|
12:54
|
16:31
|
19:23
|
20:42
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