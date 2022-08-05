Konya Ezan Vakti Ne Zaman? Konya Haftalık ve Aylık Namaz Vakitleri

İç Anadolu’nun gözde şehri, ülkemizin tahıl ambarı olan Konya ili eşsiz güzelliği ve binlerce yıllık tarihi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Arama motorunda en çok karışımıza çıkan konular arasında Konya ilinin ezan vakitleri neler? sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya değineceğiz. İşte detaylar.