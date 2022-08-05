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TIMETURK / GENEL / Konya Ezan Vakti Ne Zaman? Konya Haftalık ve Aylık Namaz Vakitleri

Konya Ezan Vakti Ne Zaman? Konya Haftalık ve Aylık Namaz Vakitleri

İç Anadolu’nun gözde şehri, ülkemizin tahıl ambarı olan Konya ili eşsiz güzelliği ve binlerce yıllık tarihi ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Arama motorunda en çok karışımıza çıkan konular arasında Konya ilinin ezan vakitleri neler? sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya değineceğiz. İşte detaylar.

2 Saat Önce
2022-08-05 17:11:43
Konya Ezan Vakti Ne Zaman? Konya Haftalık ve Aylık Namaz Vakitleri

Konya İçin Haftalık Namaz Vakitleri

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

05 Ağustos 2022 Cuma

04:15

05:49

13:01

16:50

20:03

21:31

06 Ağustos 2022 Cumartesi

04:16

05:50

13:01

16:49

20:02

21:30

07 Ağustos 2022 Pazar

04:17

05:51

13:01

16:49

20:01

21:28

08 Ağustos 2022 Pazartesi

04:19

05:52

13:01

16:49

20:00

21:27

09 Ağustos 2022 Salı

04:20

05:53

13:01

16:48

19:58

21:25

10 Ağustos 2022 Çarşamba

04:21

05:54

13:01

16:48

19:57

21:24

11 Ağustos 2022 Perşembe

04:22

05:55

13:00

16:47

19:56

21:22

Konya İçin Aylık Namaz Vakitleri

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

05 Ağustos 2022 Cuma

04:15

05:49

13:01

16:50

20:03

21:31

06 Ağustos 2022 Cumartesi

04:16

05:50

13:01

16:49

20:02

21:30

07 Ağustos 2022 Pazar

04:17

05:51

13:01

16:49

20:01

21:28

08 Ağustos 2022 Pazartesi

04:19

05:52

13:01

16:49

20:00

21:27

09 Ağustos 2022 Salı

04:20

05:53

13:01

16:48

19:58

21:25

10 Ağustos 2022 Çarşamba

04:21

05:54

13:01

16:48

19:57

21:24

11 Ağustos 2022 Perşembe

04:22

05:55

13:00

16:47

19:56

21:22

12 Ağustos 2022 Cuma

04:24

05:56

13:00

16:47

19:55

21:20

13 Ağustos 2022 Cumartesi

04:25

05:56

13:00

16:46

19:54

21:19

14 Ağustos 2022 Pazar

04:26

05:57

13:00

16:46

19:52

21:17

15 Ağustos 2022 Pazartesi

04:27

05:58

13:00

16:45

19:51

21:16

16 Ağustos 2022 Salı

04:29

05:59

12:59

16:45

19:50

21:14

17 Ağustos 2022 Çarşamba

04:30

06:00

12:59

16:44

19:49

21:13

18 Ağustos 2022 Perşembe

04:31

06:01

12:59

16:44

19:47

21:11

19 Ağustos 2022 Cuma

04:32

06:02

12:59

16:43

19:46

21:09

20 Ağustos 2022 Cumartesi

04:34

06:02

12:59

16:43

19:45

21:08

21 Ağustos 2022 Pazar

04:35

06:03

12:58

16:42

19:43

21:06

22 Ağustos 2022 Pazartesi

04:36

06:04

12:58

16:41

19:42

21:04

23 Ağustos 2022 Salı

04:37

06:05

12:58

16:41

19:41

21:03

24 Ağustos 2022 Çarşamba

04:38

06:06

12:58

16:40

19:39

21:01

25 Ağustos 2022 Perşembe

04:40

06:07

12:57

16:39

19:38

20:59

26 Ağustos 2022 Cuma

04:41

06:08

12:57

16:39

19:36

20:58

27 Ağustos 2022 Cumartesi

04:42

06:08

12:57

16:38

19:35

20:56

28 Ağustos 2022 Pazar

04:43

06:09

12:56

16:37

19:34

20:54

29 Ağustos 2022 Pazartesi

04:44

06:10

12:56

16:36

19:32

20:52

30 Ağustos 2022 Salı

04:45

06:11

12:56

16:36

19:31

20:51

31 Ağustos 2022 Çarşamba

04:46

06:12

12:56

16:35

19:29

20:49

01 Eylül 2022 Perşembe

04:48

06:13

12:55

16:34

19:28

20:47

02 Eylül 2022 Cuma

04:49

06:14

12:55

16:33

19:26

20:45

03.09.2022

04:50

06:14

12:55

16:32

19:25

20:44

04.09.2022

04:51

06:15

12:54

16:31

19:23

20:42

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