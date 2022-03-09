Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Konya okul tatili son dakika gelişmesi... Soğuk hava dalgası yurdumuzda kendisini hissettirmeye devam ediyor. Bahar ayları yaklaşıyor derken Mart ayında tüm Türkiye genelinde havalar yeniden soğumaya başladı. Bek çok ilde yoğun kar yağışı yeniden başladı. Konya'da da kar yağışları etkili oluyor. Konya'da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın (10 Mart Perşembe) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi? Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil? Konya okul tatili son dakika gelişmesi... Soğuk hava dalgası yurdumuzda kendisini hissettirmeye devam ediyor. Bahar ayları yaklaşıyor derken Mart ayında tüm Türkiye genelinde havalar yeniden soğumaya başladı. Bek çok ilde yoğun kar yağışı yeniden başladı. Konya'da da kar yağışları etkili oluyor. Konya'da yaşayan öğrenciler ve veliler yarın (10 Mart Perşembe) okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. Pek çok ilimizde dondurucu sopğuklar yeniden etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul dahil pek çok ilde okullar tatil edildi. Konya'da da kar yağışları devam ederken okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekeleniyor.

Konya'da yarın okullar tatil mi?

Konya'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konya'da il genelinde okul tatili olabileceği gibi ilçe bazlı da okullar tatil edilebilir. Konya'da okulların tatil edilmesine Konya Valiliği karar veriyor. Ayrıca ilçe kaymakamlıkları da okulların tatil edilmesi konusunda açıklama yapabilir.

Konya 10 Mart Perşembe okullar tatil edildi mi?

Konya'da 10 Mart günü soğuk havalar etkisini göstermeye devam edecek. Konya'da okulların tatil edlip edilmediğine dair açıklama gelmedi.

10 Mart Konya hava durumu

Konya'da kar yağışı devam ediyor. Konya'da soğuk havaların bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kent genelinde en düşük sıcaklığın 3 derece en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Pek çok ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı nedeniyle Türkiye'nin her yerinden kar tatili haberleri gelmeye başladı. Öncelikle İstanbul'da okulların 14 Mart Pazartesi'ye kadar tatil olduğu açıklandı. Ardından Sakarya, Kocaeli, Bayburt, Burse ve Kars'tan kar tatilleri haberi geldi.