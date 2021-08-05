Konut kredisi faizleri düştü mü? 2021 ev, araç kredi faizleri ne kadar oldu? Ev ve araba almak isteyenler kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faize karşı olduğunu bir kez daha dile getirmesinden sonra vatandaşlar faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladı. Merkez Bankası faiz kararını 12 Ağustos'ta verecek. Banka faizleri eğer indirirse konut kredisi faizleri de düşebilir. Güncel konut kredisi faizler şu anda yüzde 1,40 civarında.

Konut kredisi faizleri düştü mü? 2021 ev, araç kredi faizleri ne kadar oldu? Ev ve araba almak isteyenler kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faize karşı olduğunu bir kez daha dile getirmesinden sonra vatandaşlar faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini merak etmeye başladı. Merkez Bankası faiz kararını 12 Ağustos'ta verecek. Banka faizleri eğer indirirse konut kredisi faizleri de düşebilir. Güncel konut kredisi faizler şu anda yüzde 1,40 civarında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılıdğı bir televizyon programında faizlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasınnda ""Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Yüzde 7'nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz, bize yüksek enflasyonu getirecektir. Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz" dedi. Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajından sonra Merkez Bankasının faiz kararı merakla beklenmeye başladı. Ev ve araba almak için bankaların yolunu tutan vatandaşlar yüksek faiz oranları nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Peki güncel ev kredisi faiz oranları nedir?

Konut kredisi faizleri düştü mü?

Kredi faiz oranları vatandaşların neredeyse her gün araştırdığı bir konu. Gelecekleri adına yatırım yapmak isteyen ancak ellerinde peşin ödeyecek nakiti olmayan vatandaşlar bankalardan kredi almak istiyor ancak yüksek kredi faizleri nedeniyle maliyetlerin şişmesi vatandaşları bankalardan eli boş döndütüyor. Peki konut kredisi faiz oranları düştü mü? Konut Kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

2021 ev, araç kredi faizleri ne kadar oldu?

İşte 2021 Ağustos ayında güncel konut kredisi faiz oranları;

Kredi veren banka Faiz Oranı Toplam Maliyet Aylık Taksit

Akbank Konut Kredisi %1,34 304.279 TL 2.520 TL

Ziraat Bankası %1,37 308.164 TL 2.554 TL

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,37 308.464 TL 2.554 TL

Halkbank Konut Kredisi %1,38 309.899 TL 2.565 TL

İş Bankası %1,41 314.172 TL 2.599 TL

Garanti BBVA %1,46 320.742 TL 2.657 TL

ING Konut Kredisi %1,59 338.870 TL 2.808 TL

ICBC Turkey %1,89 382.308 TL 3.170 TL

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını 2 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Saat 14.00 gibi açıklanacak faiz kararını piyasalar merakla bekliyor.

Merkez Bankası faizleri indirirse kedi faizleri düşer mi?

Konut almak isteyenler Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesini bekliyor. Peki Merkez Bankası faizi indirince konut kredi faizleri düşer mi? Merkez Bankası muhtemel bir faiz indirimi yaparsa bu bankaların konut, ihityaç ve araç kredi faiz oranlarına yansır. Kademeli olarak bankaların uyguladığı faizler MB'nin faiz indirimiyle geri çekilir.

PPK nedir?

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler. Diğer bir deyişle, Merkez Bankasının politikaları, PPK tarafından belirlenir. PPK hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, paramızın iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri alır. Merkez Bankasının temel politika aracı olan faiz oranları bu toplantıda belirlenir.

PPK, faiz kararını alırken geniş bir veri setini dikkate alır. Karar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde Kurulu bilgilendirir.

Ön hazırlık ve toplantıların ardından, PPK Toplantı Kararı alınır. Kurul, faiz kararını oylama yoluyla alır. Toplantı kararı saat 14.00'te kararın kısa bir açıklaması ile ilan edilir. Kurul'un ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde yayımlanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.