Konuşanlar yayından kaldırılacak mı? Konuşanların hangi bölümü Exxen'dan kaldırılacak? Exxen platformunun en sevilen komedi programlarından olan ve samimi diyalogları ile dikkat çeken Konuşanlar hakkında RTÜK geçtiğimiz gün küfür ve argo içerik barındırdığı nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda Konuşanlar'a katalogdan çıkarma cezası ve para cezası verildi. Konuşanlar hayranları ise Konuşanlar yayından mı kaldırılacak diye sormaya başladı.

Konuşanlar yayından kaldırılacak mı? Konuşanların hangi bölümü Exxen'dan kaldırılacak? Exxen platformunun en sevilen komedi programlarından olan ve samimi diyalogları ile dikkat çeken Konuşanlar hakkında RTÜK geçtiğimiz gün küfür ve argo içerik barındırdığı nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda Konuşanlar'a katalogdan çıkarma cezası ve para cezası verildi. Konuşanlar hayranları ise Konuşanlar yayından mı kaldırılacak diye sormaya başladı.

Küfür ve argo kelimeler nedeniyle sıkça tartışılan Konuşanlar programına geçtiğimiz günlerde RTÜK tarafından inceleme başlatılmıştı. İnceleme neticesinde Konuşanlar programı ve Exxen hakkında karar verildi. Programda mizahı aşan galiz ifadelerin, bir yapımda ağza dahi alınmayacak söylemlerin bulunduğunu tespit eden RTÜK, Türk toplumunun temeli olan ailenin fertlerinin de dâhil edildiği ve cinsiyetçi unsurlar da içeren çok sayıdaki küfür ve argo kelimelerin ekranlara yansıtılmasının yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu kanaatine vardı ve EXXEN'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı.

Konuşanlar yayından kaldırılacak mı?

Konuşanlar programı yayından kaldırılmayacak. Katalogdan çıkarma cezası kapsamında incelemeye dahil olan ve ceza alınmasına neden olan programın ilgili kısmı veya bir bölümü yayından kaldırılabilir. Konuşanların 44. bölümü ceza almıştı. Bu nedenle ya 44. bölümün bir kısmı yayından kaldırılabilir yada tamamı yayından çıkartılabilir.

Konuşanlar programına neden inceleme başlatıldı?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımında Konuşanlar programı hakkındda inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin paylaşımında şunları dedi: Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi inceleme başlattığımızı söyledik. İnceleme başlatılması demek; o yapıma, programa veya o platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK'ün bakıyor anlamına gelir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.