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Koç üniversitesi final sınavı uzaktan (online) mı yapılacak? Koç Üniversitesi uzaktan eğitime mi geçti?
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Koç üniversitesi final sınavı uzaktan (online) mı yapılacak? Koç Üniversitesi uzaktan eğitime mi geçti?

Koç üniversitesi final sınavı uzaktan (online) mı yapılacak? Koç Üniversitesi uzaktan eğitime mi geçti? Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başlaması ile birlikte bazı üniversiteler yüz yüze eğitime ara verdiğini, uzaktan eğitime yeniden geçildiğini açıkladı. Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi eğitimlere bir süre uzaktan devam edileceğini duyurdu. Ayrıca Koç Üniversitesinde final sınavlarının da online yapılacağı açıklandı.

1 Saat Önce
2021-12-27 15:53:54
Koç üniversitesi final sınavı uzaktan (online) mı yapılacak? Koç Üniversitesi uzaktan eğitime mi geçti?

Omicron varyantının ülkemizde de etkisini göstermesi ile pek çok üniversite öğrencisi de okulların tatil edilip edilmeuyeceğini merak ediyordu. Ülkemizde bazı üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Koç üniversitesi öğrencileri de Koç üniversitesi final sınavı uzaktan (online) mı yapılacak? Koç Üniversitesi uzaktan eğitime mi geçti? sorularına yanıt aramaya başladı. Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi eğitimlere bir süre uzaktan devam edileceğini duyurdu. Ayrıca Koç Üniversitesinde final sınavlarının da online yapılacağı açıklandı. Türk Telekom

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Omicron varyantına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir." dedi.

Bakan Koca, bugüne kadar COVID-19'un birçok varyantının görüldüğünü ve Omicron'un da bunlardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10'una kaynaklık etmiştir. Bu varyanta ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı. Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz."

Koç üniversitesi final sınavı uzaktan (online) mı yapılacak?

Sosyal medyada dolaşan iddialar göre Koç Üniversitesi eğitimlerine uzaktan devam edecek. Koç Üniversitesi, 7Ocak 2022ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelernde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslein online yapılmasını kararlaştırdı.

Koç Üniversitesi, 7Ocak 2022ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelernde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslein online yapılmasını kararlaştırdı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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