Kısa, anlamlı sözler | Sevgili için romantik etkileyici sözler

Kısa, anlamlı sözler | Sevdiğimiz insanlara duygularımızı anlatmanın en iyi yollarından bir tanesi onlara anlamlı mesajlar göndermektir. Bazen arkadaşımıza, bazen annemize, bazen de sevgiliye gönderilen anlamlı sözler onlara olan duygularımızı tercüme edebilir. SMS çağının geride kalmasına rağmen insanlar online uygulamalar üzerinden birbirlerine anlamlı sözler gönderiyor. İşte sevgili için romantik etkileyici sözler...

SMS'lerin su gibi aktığı dönemlerde insanlar birbirlerine sürekli kısa, anlamlı sözler gönderirdi. İnternetin cep telefonlarına girmesiyle artık SMS dönemi sona erdi. Online uygulamalar üzerinden mesajlaşmaya başlayan insanlar duygularını uzun uzun anlatma fırsatı buluyor. Ancak bazen bir kısa söz saatlerce konuşmaya değecek anlamı ifade ediyor. Kısa ve anlamlı sözler eskisi kadar rabet görmese de duyguları ifade etmenin hala en kolay yolu olarak gürülüyor. Sevgiliye, anneye, arkadaşa gönderilen sözler onlara verilen değeri tanımlıyor.

KISA ANLAMLI SÖZLER

Bizde unutmuş gibi yaparız albayım, hiç kırılmamış gibi, ağlamamış gibi...

Çirkinlikte güzelliği görünüşle değil akılla ayırt edersin.

Terk etmek kolaysa senin için, el sallamak zor değil benim için!

Sevmek zaman ayırmaktır. Boş zamanları doldurmak değil...

İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.

Üç şeyini bozma; Karakterini, kalbini, vicdanını...

Tekrarı yoktur bazı şeylerin... Hayat gibi, aşk gibi, ölüm gibi...

Hayatta en kıymetli hediye zamandır. Kime hediye ettiğinize dikkat edin.

Sözünü tartmadan söyleyen, aldığı cevaptan incinmesin. Mevlana

Güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı, hep çizik gösterir.

Hayaller size gücünüzün olduğunu gösterir. Helen Schucman

Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı.

Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi.

İnsanların seni en çok sevdiği zaman, onların işine en çok yaradığın zamandır.

İki yüzlü insanın; Dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir! Hz.Ali

Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzme. Sen kaldırabiliyorsan onlar da kaldırabilir. Bob Marley

Eğer bir insan sürekli seni üzüyorsa anla ki mutlu etmek istediği kişi sen değilsin.

Hayat bazı şeyleri kafana vura vura. Bazı şeyleri de kalbini kıra kıra öğretir...

Herkesten yakın olmak istediğin insana, uzaktan bakmak çok zor.

İnsanlar her şeyi mahveder. O yüzden gizli yaşa.

Yaşın değil yaşadıkların öğretir sana hayatı.

Üzenlerin üzüldüğü vakit de gelir.

Kırılmış biri çok güzel susar. Her şeyine hasret kalırsın!

Oysa yüreği temiz olmayanın, anlayışı da kıttır. Dostoyevski

Biri seni sevmiyorsa mutlaka kıskandığı bir özelliğin vardır. Bella Thorne

Bulutlar diyorum, bu dünyaya göre fazla güzeller.

Virgül değilim kimseye eğilmem.

Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum. Hz Mevlana

Dünyanın en güzel yeri neresi biliyor musun? Biraz kenara kaysana...

İnsanlar, insanların içinde, insana hasret yaşarlar. Özdemir Asaf

Bir dünya insan, bir insan dünyam.

Çok şükür karakterimiz sağlam. Arkamız değil.

Siyah neden gökkuşağında olmak istesin ki, gece tamamıyla ona aitken...

Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz...

Her şeyi yapabilirsin! Sadece kalk ve yap!

Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır. Hz. Mevlana

O, benim denizimin en güzel kıyısı.

Yalnızca çocuklar ne aradıklarını biliyorlar. Küçük Prens

Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla. Stefan Zweig

Siyah da beyazın zıttıdır ama yanına en çok o yakışır.

Aşağı bakarsan asla gökkuşağı bulamazsın.

Bakacağın yüze utanacağın söz söyleme!

Herhangi biri değilsin. Yapma, canım yanar.

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır

İşimiz Rab'be kaldı ise, oldu bil.

Başladığın cümleyi sonlandıramaz virgüllerle uğraşırsan, noktayı koyan başkası olur!

Gönlünü defter eylersen eğer; yazıp çizen de yırtıp atan da çok olur.

Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı ben o yare doymadım doysun kara topraklar.

Toprak… Sevdiklerimizi aldığın için mi bu kadar güzel kokuyorsun?

Dün geçti gitti. Yarın belki var, belki yok. Geriye ne kaldı?

Fazlasını görmek için bazen gözlerini kapatmalısın.

Bir insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır.

Başucumda bu imkansız sevdanın günahları dururken ben seni tertemiz sevaplarımla sevmişim.

Bazen 50 kişi beğensin diye değil, 1 kişi görsün diye yazarsın sözleri.

Bazen güldüm, bazen ağladım. Hayatı yaşanır sandım, yanıldım. Yüzüme gülenlere hep inandım. Ben herkesi kendim gibi sandım.

Birşey kazanmak istiyorsan her şeyini ortaya koymalısın.

Kararsız mısın? Yazı tura at. Para havadayken hangisini istediğin belli olur.

Susmak noktasız bir cümledir.

Hiçbir şey boş bir sayfa kadar ilham verici değildir.

Hayat öyle bir noktaya getirir ki insanı; eskiden “hiç bitmesin” dediğin günlere, keşke hiç yaşamasaydım dersin.

Hayatı gözyaşlarınla ödüllendireceğine; gülücüklerinle cezalandır.

Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka, sana gül bahçesini kim acar benden başka.

Hiç kimsenin umudunu kırma belki de sahip olduğu tek şey odur.

Kimse sınanmadığı bir günahın masumu saymamalı kendini.

Koştuğumda yanımda olanlar değil, düştüğümde kaldıranlar dostumdur!

Ara sıra aynaya bakması gerekir insanın; güzel miyim sorusunu değil insan mıyım sorusunu sormalı.

Üst dudağın gökyüzüm, alt dudağın yeryüzüm olsun. En sevdiğin ad olayım arasında.

Seni üzmek istemiyorum diyenler, genelde sizi en çok üzenler ve hayatınızın ortasına "bırakıp" gidenlerdir.

Ne bir s?vcı k?lırdı ne bir y?s?. Şu ins?noğIu, önce 1 kendini yargıl?s?!

Aşk bir kelimeden ibarettir, ta ki ona anlam yükleyen biri gelene kadar.

Herkesin bir intihar hayali vardı. Ben seni sevmeyi seçmiştim.

Dünyayı değiştirmek istiyorsan, ilk değişimi kendinden başlatmalısın. Kendini değiştiremeyen kişi, hiçbir şeyi değiştiremez.

Göğün her yerde olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmak gerekmez.

İhanet meslek dali olarak ilan edilmeli çünkü bir çok ustası var.

İyiyim' deriz ya hep, alışkanlık bizimkisi. Peki karşındaki kişi de gerçekten nasıl olduğunu merak mı ediyor sanki.

Kadınlar kendini güldüren erkekten hoşlanır sözü yalandır unutma. Çünkü kadınlar; sadece hoşlandıkları erkeklere gülerler aslında.

Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. -Madama de Stael

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. -Aunius Aurelius Simachus

Küçük işlere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. -Eflatun

Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. -B.Goddar

Mavi giyer bulut olurum, yeşil giyer bahar olurum. Belki bir gün beyaz giyerim de senin olurum.

Mutluluk mu? En son annem bana oyuncak bebek aldığında yaşamıştım o duyguyu.

Ne için gittiğini bilmiyorsan, nereye gittiğinin hiç bir önemi yoktur.

O' başkasına gidecekse bırak gitsin. Kendini kaybetsin. Bir gün geri dönerse sakın affetme! Yaşarken ölmeyi o'da öğrensin.

Olan hep çok sevene oluyor, sevilen ise egosunu tatmin ediyor.

Önemli olan medeni halinin bekar olması değil. Bekâr halinin medeni olması.

Öyle bir gel ki bana facemdeki ilişki durumum değil, kimliğimdeki medeni durumum değişsin.

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.

Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü; bülbül güle, karfa çöplüğe götürür. -Hz. Mevlana

Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.

Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaller gerçek olabilir! -Che Guevara

Bazen sessizlik çığlık atmak demektir.

Boşver be kalbim kimse anlamasa da bilmese de yorulduğunu. Yaradan bilir doğruluğunu.

Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.

“Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin, o nehir asla durmaz.” – Grange

İnsanların, senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek, ömrünü uzatabilirsin mesela. – Bukowski

Başına gelebilecek en güzel şey belki de çoktan gelmiştir. İyi düşün.

Ağacın kalitesi özünden, insanın kalitesi sözünden belli olur.

Unutma; Hеr gеlеn sеvmеz.. Vе hiçbir sеvеn gitmеz. - Nazım Hikmеt

Hiç bir canın acısı, sеnin acından az dеğildir.Üstada sorarlar sеvgi mi nеfrеt mi diyе, “nеfrеt” diyе cеvap vеrir vе еklеr; çünkü onun sahtеsi olmaz.

Yanlış bildiğin yolda; hеrkеslе yürüyеcеğinе, doğru bildiğin yolda; tеk başına yürü…

Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht

Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. -Herman Melville

"Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur" -Sadi şirazi (k.s.)

Mutluluk her şeyden önce vücut sağlığındadır. -Curtis

Hayat bir oyunsa bende jeton çok güzelim!

Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

Hadi, tut! İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırıncaya dek bırakma sakın ellerimi. Diyecek kimsem yok ki.

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru yiğidin iyisine deli derler.

Hani derler ya elimi sallasam 50′si diye 1 tane olsun sonsuz olsun 49′u aşkıma kurban olsun.

Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.

O da gazi olmak istedi, fakat ona anlatmak gerekti ki, şehid olmayı göze alamayan gazi olamazdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.