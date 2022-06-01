Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gelen son dakika açıklamasına göre kira artışları artık 12 aylık ortalama TÜFE yerine belirlenecek oran üzerinden yapılacak. Kira artışında TÜFE kalktı mı? Kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranı kaç olacak? Kiraya zam yapılmayacak mı? soruları ev sahipleri ve kiracılar tarafından sorulmaya başlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gelen son dakika açıklamasına göre kira artışları artık 12 aylık ortalama TÜFE yerine belirlenecek oran üzerinden yapılacak. Kira artışında TÜFE kalktı mı? Kira zammı ne kadar olacak? Kira artış oranı kaç olacak? Kiraya zam yapılmayacak mı? soruları ev sahipleri ve kiracılar tarafından sorulmaya başlandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kiralarda yaşanan artışlar nedeniyle yapılan çalışmaların sonucunu duyurdu. Ev sahibinin ve kiracının hukukunu koruyarak kiralarda fahiş fiyatların önüne geçmek için bir formül arayışında olunduğunu dile getiren Bozdağ, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının ortak çalışma yaptığını hatırlattı.

Kira artışında TÜFE kalktı mı?

Bakan Bozdağ açıklamasında şunları söyledi "Birinci başlık ilk defa kiraya verecek ev sahibi ile kiraya tutacak kişi arasında kira miktarıyla ilgili nasıl bir ölçü konabilir, iki tarafın hukukunu koruyan bununla ilgili çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor."

Kira zammı ne kadar olacak?

Adalet Bakanı Bozdağ, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin makul olacağını düşünüyoruz. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız. Süre bittikten sonra da bu eski hale devam edeceğiz" diye konuştu.

Düzenleme kalıcı olmayacak

Adalet Bakanı Bozdağ, şu bilgileri verdi: "Türkiye'deki durum geçici bir durum, bizim yaptığımız da geçici bir düzenleme. Yoksa kalıcı bir şekilde, tarafların iradesine, sözleşme hürriyetine müdahale etmeyi düşünen düzenleme değil. Kısa süreli olacak, o yüzden de kalıcı düzenleme olmayacak. Borçlar Hukukumuzda bu konuda yeteri kadar hatta fazlasıyla hüküm var. O hükümlerin sağlıklı işlemesi halinde zaten sorun söz konusu değil. Olan şey, bu hükümlere rağmen işleyen fazla kira talepleri. Enflasyonun da TEFE'nin de TÜFE'nin de ortalamasının da hepsinin üstünde istenen bir şey var. Normal şartlarda her şey cereyan etmiş olsa böyle bir konu gündeme de gelmezdi. Şimdiye kadar gelmedi, şimdi de gelmezdi. Şu anda öyle gözüküyor ki enflasyonun da üstünde, TEFE, TÜFE ortalamasının da üstünde, TÜFE'nin üstünde bir fiyatlandırma durumu var. Bu, onunla ilgili." Geçici bir durumun söz konusu olduğuna değinen Bozdağ, geçmişte enflasyonu indirdiklerini, yine enflasyonun aşağıya çekileceğini dile getirdi. Bekir Bozdağ, geçici dalgalanmalara karşı kalıcı düzenleme yapmanın doğru olmadığını vurguladı.