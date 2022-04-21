Kinder Schoko Bons nedir? Kinder Schoko Bons hangi marketlerde satılıyor? Hangi Kinder çikolatalar toplatılacak? Kinder çikolatalarda salmonella var mı? Kinder Sürpriz Yumurta toplatılacak mı? İngiltere'de başlayan salmonella krizinin etkileri devam ediyor. İngiltere'de Kinder çikolatalar salmonella bakterisi ile toplatılmış, ardından bazı Avrupa ülkelerinden de benzer adımlar gelmişti. Türkiye'den de Kinder çikolatalarla ilgili flaş bir karar geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Kinder markalı bazı çikolatalar için toplatma kararı aldı.

Kinder Schoko Bons nedir? Kinder Schoko Bons hangi marketlerde satılıyor? Hangi Kinder çikolatalar toplatılacak? Kinder çikolatalarda salmonella var mı? Kinder Sürpriz Yumurta toplatılacak mı? İngiltere'de başlayan salmonella krizinin etkileri devam ediyor. İngiltere'de Kinder çikolatalar salmonella bakterisi ile toplatılmış, ardından bazı Avrupa ülkelerinden de benzer adımlar gelmişti. Türkiye'den de Kinder çikolatalarla ilgili flaş bir karar geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Kinder markalı bazı çikolatalar için toplatma kararı aldı.

İngiltere'de nisan ayı başında yaklaşık 60 çocuk mide bulantısı, ishal gibi şikâyetler ile hastaneye kaldırıldıktan sonra salmonella bakterisi nedeniyle hastalandıkları ortaya çıktı. Hstalığın temeli olarak Kinder Sürpriz yumurtalar gösteriliyordu. İddiaların ardından harekete geçen yetkililer İngiltere ve Avrupa'da Kinder markalı çikolataların toplatılmasına karar vermişti. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'da bazı ülkelerde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılması zorunluluğu getirmişti.

Hangi Kinder çikolatalar toplatılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 8-15 Temmuz 2022.

Kinder Sürpriz Yumurta toplatılacak mı?

Toplatılmasına karar verilen ürünlerin Kinder Schoko Bons olduğu açıklandı.

Kinder Schoko Bons nedir?

Kinder Schoko Bons bir pakette çoklu olarak satılan minik atıştırmalık çikolatadır. İçi beyaz çikolata dolgulu olan Kinder Schoko Bons, Kinder'in en çok satılan ürünlerinden biri.

Belçika'da fabrika mühürlendi

Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) , ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı. İtalya merkezli çikolata üreticisi, gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun hareket ederek, ürünlerin güvenliğini sağlayana kadar üretim devam etmeyecek.

Salmonella bakterisi belirtileri neler?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.