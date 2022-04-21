DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya'dan ABD'ye misilleme: Harris ve Zuckerberg’e yaptırım
47/1-b trafik cezası nedir? 2022 yılı 47/1-b trafik cezası ne kadar, kaç TL? Hangi kurala uymayınca 47/1-b cezası kesilir?
İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
Hiranur İnsanlığa Olan Hizmetini Yıllardır Devam Ettiriyor!
Disney Plus Kaçış dizisi ne zaman başlayacak? Disney Plus Kaçış dizisinin oyuncuları kimler?
Besicilere 2022 destek ödemesi yapıldı mı? Manda Malak ve Buzağı destekleri ne zaman hesaplara yatacak? Ödemeler başladı mı?
Güneş lekelerini yok eden lekesiz bir cilt için doğal yağ önerileri
Serverlar.gen.tr Forum Sitesi
Almanya, Rus dezenformasyon kampanyasına karşı mücadele istiyor
Johannesburg'da yaygın enerji kesintileri yaşanıyor
1 Mayıs resmi tatil mi? Arefe günü çalışılacak mı? 1 Mayıs 2022 Arefe günü resmi daireler ve bankalar açık mı?
Birleşik Krallık'ta virüs bulaşan 8 çocuğa karaciğer nakli yapıldı
22 Nisan Cuma günü burç yorumları
Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' birincisi ve ikincisi kim oldu? Suudi Arabistan 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması' 1. ve 2. kim?
Kinder çikolata ürünlerine toplatma kararı

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:55

04:38
19:55
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:39

04:24
19:39
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:22

04:08
19:22
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:50
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:48
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:39

04:24
SAHUR
19:39
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Kinder çikolatalar toplatılacak mı? Hangi Kinder ürünleri toplatılacak? Kinder Sürpriz yumurtalarda Salmonella var mı?

Kinder çikolatalar toplatılacak mı? Hangi Kinder ürünleri toplatılacak? Kinder Sürpriz yumurtalarda Salmonella var mı?

Kinder çikolatalar toplatılacak mı? Kinder Sürpriz yumurtalarda Salmonella var mı? Kinder yasaklandı mı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye'de ve dünyada özellikle çocukların severek tükettiği Kinder markalı ürünlerle ilgili flaş bir karar alındı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılmasına karar verilmiştir.' denildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalar salmonella bakterisi nedeniyle toplatılmıştı.

3 Saat Önce
2022-04-21 16:31:26
Kinder çikolatalar toplatılacak mı? Hangi Kinder ürünleri toplatılacak? Kinder Sürpriz yumurtalarda Salmonella var mı?

Kinder çikolatalar toplatılacak mı? Kinder Sürpriz yumurtalarda Salmonella var mı? Kinder yasaklandı mı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye'de ve dünyada özellikle çocukların severek tükettiği Kinder markalı ürünlerle ilgili flaş bir karar alındı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılmasına karar verilmiştir." denildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalar salmonella bakterisi nedeniyle toplatılmıştı.

Kinder çikolatalar toplatılacak mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı.

Hangi Kinder ürünleri toplatılacak?

Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Bakanlıktan Kinder talimatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünler için yeni bir karar aldı. 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verildi: "Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir."

Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin ithalatında %100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş