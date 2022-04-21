Kinder çikolatalar toplatılacak mı? Hangi Kinder ürünleri toplatılacak? Kinder Sürpriz yumurtalarda Salmonella var mı?

Kinder çikolatalar toplatılacak mı? Kinder Sürpriz yumurtalarda Salmonella var mı? Kinder yasaklandı mı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye'de ve dünyada özellikle çocukların severek tükettiği Kinder markalı ürünlerle ilgili flaş bir karar alındı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılmasına karar verilmiştir.' denildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalar salmonella bakterisi nedeniyle toplatılmıştı.

Kinder çikolatalar toplatılacak mı? Kinder Sürpriz yumurtalarda Salmonella var mı? Kinder yasaklandı mı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye'de ve dünyada özellikle çocukların severek tükettiği Kinder markalı ürünlerle ilgili flaş bir karar alındı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kinder Schoko Bons ürünlerinin toplatılmasına karar verilmiştir." denildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurtalar salmonella bakterisi nedeniyle toplatılmıştı.

Kinder çikolatalar toplatılacak mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı.

Hangi Kinder ürünleri toplatılacak?

Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Bakanlıktan Kinder talimatı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Kinder marka ürünler için yeni bir karar aldı. 44 il müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilere yer verildi: "Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünleri olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında ülkemiz bilgilendirilmektedir. Alınan bildirimlerde belirtilen riskli ürünler parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla tarafınıza iletilmektedir."

Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar menşe ayrımı yapılmaksızın Kinder markalı ürünlerin ithalatında %100 Salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

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