Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu el hareketi mi yaptı?

Kılıçdaroğlu el hareketi mi yaptı? Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı? Kılıçdaroğlu bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkmış ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken bir el hareketi yapmıştı. Bu el hareketine bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Katar ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada 'Türkiye tarihinde böyle bir olay yaşanmadı.Bu, tam bir ibret vesikası.' dedi. Vatandaşlar da Kılıçdaroğlu hangi el işaretini yaptı sorularını sormaya başladı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı el hareketi...

Kılıçdaroğlu el hareketi mi yaptı? Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı? Kılıçdaroğlu bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkmış ve hükümetin ekonomi politikalarını eleştirirken bir el hareketi yapmıştı. Bu el hareketine bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Katar ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada "Türkiye tarihinde böyle bir olay yaşanmadı.Bu, tam bir ibret vesikası." dedi. Vatandaşlar da Kılıçdaroğlu hangi el işaretini yaptı sorularını sormaya başladı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı el hareketi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı harekete ''Türkiye tarihinde böyle bir olay yaşanmadı. Bir taraftan 'helalleşmek' diyeceksin, öbür taraftan milletin Meclisinde bu edepsiz el kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin. Bu, tam bir ibret vesikası'' sözleriyle tepki gösterdi. Vatandaşlar da Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı sorusunu sormaya başladı. Peki Klıçdaroğlu'nun el hareketinin anlamı nedir?

Kılıçdaroğlu hangi el hareketini yaptı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis kürsüsündeki konuşması sırasında yaptığı el hareket tartışma yarattı. İşte Kılıçdaroğlu'nun tepkilere neden olan el hareketi...

"Bir taraftan “helalleşmek” diyeceksin, öbür taraftan..."

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı el hareketine tepki gösterdi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Bir yandan da yatırımla, üretimle, istihdamla ve ihracatla ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Ama tabi bunu anlamayan bir ana muhalefet var. İşte Meclis'teki konuşmasında Meclis'in kutlu diyebileceğim kürsüsünde ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz, gördünüz. Türkiye Cumhuriyeti'nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası. CHP'ye gönül veren tüm kardeşlerime de özellikle sesleniyorum, acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Yani ülkedeki iktidar partisine ve oraya gönül veren insanlara bu şekilde küfür eden bir ana muhalefetin başına nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023'e kadar.

Bir taraftan “helalleşmek” diyeceksin, öbür taraftan milletin Meclisinde bu edepsiz el kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin. Kim öğrettiyse buna bunları... Sen zaten kasetle geldin. Kasetle gelen bir adam olarak şimdi yerini bu şekilde mi koruyacaksın? Bu millet bu tür ahlaksızlara, böyle bir yolu “hadi yürü” demez. Ona başka türlü “yürü” der. O ne kadar böyle yaparsa yapsın, biz aynı dille ona cevap vermeyiz. Çünkü biz iktidar olarak, onun gibi edepsiz, ahlaksız bir yapıya, bir karaktere sahip değiliz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.