Kestane suda nasıl haşlanmalı?

Soğuk havalar gelince aklımıza hemen kestane gelir. Kestane oldukça sevilerek tüketilen ve çok faydalı bir besindir. Peki kestanenin besin değeri nedir? Kestane haşlanarak nasıl pişirilir? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Kayıngiller familyasından olan Castanea cinsi ağacın tohumları kestane olarak isimlendirilir. Kestane meyvesi ateşte közlenerek veya haşlanarak afiyetle tüketilir. Bursa ilimiz kestane şekeriyle meşhurdur. Ülkemizde kestane en çok Aydın ilimizde yetişir. Daha sonra, İzmir, Kastamonu ve Sinop kestane üretiminde ön plana çıkar. Kestane dünyada özellikle Çin, Güney Avrupa, Doğu ve Güneybatı Asya'da yetiştirilmektedir.

Kestanenin besin değeri nedir?

100 gr taze kestane (yenebilir kısmı) 160 kalori, 34 gr karbonhidrat, 9,6 gr şeker, 3,2 gr protein, 1,8 gr yağ, 9 mg sodyum, 395 mg potasyum içerir. Kestane aynı zamanda B1, B2 ve C vitaminlerini de içermektedir.

Kestane suda haşlanarak nasıl pişirilir?

Kestanenin içinin yumuşak olmasını istiyorsanız suda haşlama yöntemi sizin için ideal olacaktır. Kestanelerin üzerine bıçak, falçata veya keskin bir aletle çizikler atın. Suyun içerisine koyun ve oda sıcaklığında birkaç saat bekletin. Vaktiniz yoksa suda bekletmeyin. Kestanenin üzerine su ilave edin, üzerine iki tane kesme şeker kotun. Orta ateşte kestanelerin dış kabukları soyulacak hale gelene kadar yaklaşık yarım saat güzel bir şekilde haşlayın. Kestaneleri fazla haşlarsanız şekilleri ve lezzetleri bozulacaktır. Bu yüzden istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Suyun içerisinde tam olarak haşlandıklarını fark ettiğiniz anda kestaneleri süzün. Daha sonra oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirdikten sonra soyarak afiyetle tüketin.

Hangi kestaneler suda haşlanarak pişirmeye uygundur?

Haşlamalık ve kebap yapmalık olarak iki farklı tür kestane vardır. Haşlamalık kestaneler daha iri, kebap yapılacak kestaneler daha küçüktür.

Kestaneyi niye suyun içerisinde bekletiyoruz?

Kestanenin kabuklarını kolay bir şekilde soymak için pişmeden önce suyun içerisinde bekletmeniz gerekir. Kestaneler suda bir müddet bekledikten sonra onları pişirebilirsiniz. Pişirme aşamasında sonra bir havluya sarıp birkaç dakika dinlendirirseniz kestaneler çok daha kolay bir şekilde soyulabilir.

Kestane vücudumuza ne gibi bir yarar sağlar?

Kestane lif oranı yüksek bir besindir. Uzun süreli tokluk sağlar ve kan şekerini yükseltmez. Vücuda enerji sağlar. Anemiye iyi gelir. Kemiklere şifa olur. Sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Bağışıklığı destekler. Diş, kemik ve kan dolaşımı için faydalıdır. Kestane kanda alyuvar sayısını artırır. Karaciğer ve mideye fayda sağlar. Sindirimi düzenler. İshali tedavi eder. Alzheimer hastalığından vücudu korur. Cildi güzelleştirir ve hücrelerin yaşlanma süresini uzatır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.