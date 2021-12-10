Yalnız Kurt dizisinin 2. fragmanında yer alan 'Keskin feraset keramete nal toplatırmış' deyimi pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Keskin feraset keramete nal toplatırmış ne demek? Keskin feraset keramete nal toplatır deyimi anlamı nedir? ATV ekranlarında yakın zamanda gösterime girecek olan dizinin yeni fragmanında usta oyuncu Cihan Ünal etkileyici ses tonuyla izleyiciyi büyüledi. Fragmanı 'Keskin feraset, keramete nal toplatırmış' deyimi ile bitiren usta oyuncunun bu sözünün anlamı herkes tarafından merak edilmeye başlandı.

Yalnız Kurt dizisinin 2. fragmanında yer alan "Keskin feraset keramete nal toplatırmış" deyimi pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Keskin feraset keramete nal toplatırmış ne demek? Keskin feraset keramete nal toplatır deyimi anlamı nedir? ATV ekranlarında yakın zamanda gösterime girecek olan dizinin yeni fragmanında usta oyuncu Cihan Ünal etkileyici ses tonuyla izleyiciyi büyüledi. Fragmanı "Keskin feraset, keramete nal toplatırmış" deyimi ile bitiren usta oyuncunun bu sözünün anlamı herkes tarafından merak edilmeye başlandı.

Yalnız Kurt dizisi yakın zamanda izleyici ile buluşacak. Dizinin ilk fragmanı milyonlarca kişi tarafından izlendi ve ikinci fragmand da yayınlandı. 2. fragmanda usta ouyuncu Cihan Ünal'ın konuşması yer aldı. Ünal konuşmasını "Keskin feraset, keramete nal toplatırmış" deyimi ile tamamladı. Fragmanı izleyen binlerce kişi de Keskin feraset keramete nal toplatırmış ne demek? Keskin feraset keramete nal toplatır deyimi anlamı nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Keskin feraset keramete nal toplatırmış ne demek?

Keskin feraset keramete nal toplatırmış deyiminin anlamı kısaca şöyledir: Çok zeki olan kişi, bir işin nereye varacağını keramet sahibi kişiden daha iyi bilir anlamına gelir.

Keskin feraset keramete nal toplatır deyimi anlamı nedir?

Yeni tanıtımda "Ben 60 yıldır bir ihanetin içindeyim. Beni ölmeden öldürdüler, kayıttan düştüler, peşini bırakmadım. Ölümle tehdit ettiler yılmadım. İhanetin üstüne yürüdüm inandıramadım, yılmadım. Keskin feraset, keramete nal toplatırmış" sözleri dikkat çekti. Peki Keskin feraset keramete nal toplatır deyimi anlamı nedir? Bu deyimin anlamı "çok zeki olan kişi, bir işin nereye varacağını keramet sahibi kişiden daha iyi bilir." şeklindedir.

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