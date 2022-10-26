Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin sahnede yaşamış olduğu talihsiz olay sevenlerini üzdü. Olay trend topik oldu ve Twitter'da 17 milyondan fazla izlendi. Peki Katty Perry'nin gözüne ne oldu? Katty Perry'nin göz kapağı mı düştü? İşte son dakika Katty Perry haberleri.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry'nin sahnede yaşamış olduğu talihsiz olay sevenlerini üzdü. Olay trend topik oldu ve Twitter'da 17 milyondan fazla izlendi. Peki Katty Perry'nin gözüne ne oldu? Katty Perry'nin göz kapağı mı düştü? İşte son dakika Katty Perry haberleri.

Katty Perry'nin gözüne ne oldu?

Amerika'da konser verdiği sınavda Katty Perry'nin sağ gözünü kontrol edemediği fark edildi. Aniden gözü kapanan sanatçının videosu Tiktok'ta 17 milyondan fazla izlendi.

Birçok kişi Perry'nin takma kirpik kurbanı olduğu düşünürken, bazıları da migren atağı ya da göz yorgunluğuna bağlı göz spazmı geçirdiğini söyledi.

Katty Perry'nin sağlık durumu nasıl?

Katy Perry konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.