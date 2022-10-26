Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı? Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı son dakika haberi!
Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı? Şebnem Korur Fincancı'nın ne dediği merak konusu haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele esnasında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. İşte Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı son dakika haberi!
2022-10-26 12:32:37
Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı? Şebnem Korur Fincancı'nın ne dediği merak konusu haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele esnasında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. İşte Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı son dakika haberi!
Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı?
Türk tabipler Birliği (TTB) aşkanı Şebnem Korur Fincancı terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Fincancı sorgulanmak için İstanbul'dan Ankara'ya götürülecek.
Şebnem Korur Fincancı görevinden alındı mı?
Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevinin sona ermesi talebinde bulundu. Öte yandan Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda suç içerikli materyal bulunduğu aktarıldı.
Şebnem Korur Fincancı ne dedi?
Şebnem kuru fincancı Türk silahlı kuvvetleri'nin TSK terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etti. Daha sonra İstanbul'da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.
YORUMLAR (0)