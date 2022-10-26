Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı? Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı son dakika haberi!

Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı? Şebnem Korur Fincancı'nın ne dediği merak konusu haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele esnasında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. İşte Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı son dakika haberi!