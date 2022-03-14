Katoloğa dahil edilmek nedir? Katologa dahil edilince ne olur?
Katoloğa dahil edilmek nedir? Katologa dahil edilince ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe'de düzenlenen etkinlikte sağlıkçıları ilgilendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. Erdoğan Sağlıkçılara görev başında yapılan saldırılar için düzenleme yapılacağını belirtti. Erdoğan açıklamasında 'Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.' dedi. Peki katalog suçları nelerdir? Kataloga dahil edilince ne oluyor?
2022-03-14 14:24:55
Katoloğa dahil edilmek nedir? Katologa dahil edilince ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe'de düzenlenen etkinlikte sağlıkçıları ilgilendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. Erdoğan Sağlıkçılara görev başında yapılan saldırılar için düzenleme yapılacağını belirtti. Erdoğan açıklamasında "Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor." dedi. Peki katalog suçları nelerdir? Kataloga dahil edilince ne oluyor?
Cumnurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler verdi. Sağlıkçıların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen sağlık çalışanlarına darp ve hakaret olayına ilişkin de yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı. Erdoğan açıklamasında "Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor." dedi.
Katoloğa dahil edilmek nedir?
Kataloga dahil edilmek yapılan eylemin suç unsuru olarak değerlendirilmesi anlamına geliyor.
Katalog suçlar hangileri?
Kasten Öldürme
İntihara Yönlendirme
Göçmen Kaçakçılığı
İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
Çocukların Cinsel İstismarı
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
Düşmanla İşbirliği Yapmak
Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
İşkence
Müstehcenlik
Fuhuş
Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
Yağma ve Nitelikli Yağma
Soykırım Suçu
Devlete Karşı Savaşa Tahrik
İnsan Ticareti Suçu
Nitelikli Yaralama
Ağırlaşmış Yaralama
Ağırlaşmış İşkence Suçu
Hırsızlık
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
Erdoğan'dan sağlıkçıları ilgilendiren açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi kurulun iznine bağlı olacaktır. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak. Lisans mezunu sağlık çalışanı 3600 ek göstergeye alınacak. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.",
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