Katoloğa dahil edilmek nedir? Katologa dahil edilince ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe'de düzenlenen etkinlikte sağlıkçıları ilgilendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. Erdoğan Sağlıkçılara görev başında yapılan saldırılar için düzenleme yapılacağını belirtti. Erdoğan açıklamasında 'Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.' dedi. Peki katalog suçları nelerdir? Kataloga dahil edilince ne oluyor?

Katoloğa dahil edilmek nedir? Katologa dahil edilince ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe'de düzenlenen etkinlikte sağlıkçıları ilgilendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. Erdoğan Sağlıkçılara görev başında yapılan saldırılar için düzenleme yapılacağını belirtti. Erdoğan açıklamasında "Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor." dedi. Peki katalog suçları nelerdir? Kataloga dahil edilince ne oluyor?

Cumnurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler verdi. Sağlıkçıların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen sağlık çalışanlarına darp ve hakaret olayına ilişkin de yeni düzenlemeler yapılacağı açıklandı. Erdoğan açıklamasında "Sağlık personeline yönelik işlenen kastan yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor." dedi.

Katoloğa dahil edilmek nedir?

Kataloga dahil edilmek yapılan eylemin suç unsuru olarak değerlendirilmesi anlamına geliyor.

Katalog suçlar hangileri?

Kasten Öldürme

İntihara Yönlendirme

Göçmen Kaçakçılığı

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi

Çocukların Cinsel İstismarı

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

Düşmanla İşbirliği Yapmak

Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini

İşkence

Müstehcenlik

Fuhuş

Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma

Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

Yağma ve Nitelikli Yağma

Soykırım Suçu

Devlete Karşı Savaşa Tahrik

İnsan Ticareti Suçu

Nitelikli Yaralama

Ağırlaşmış Yaralama

Ağırlaşmış İşkence Suçu

Hırsızlık

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

Erdoğan'dan sağlıkçıları ilgilendiren açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene teşhise ilişkin ceza soruşturması açılabilmesi kurulun iznine bağlı olacaktır. Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak. Lisans mezunu sağlık çalışanı 3600 ek göstergeye alınacak. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır.",

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