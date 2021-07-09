Katalog suçlar hangileri? Katalog suçlar nelerdir?
Katalog suçlar hangileri? Katalog suçlar nelerdir? 4'üncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa ile bir çok yenilik de beraberinde geldi. Yasada kadına karşı şiddete ilişkin önemli güncellemeler yapıldı. Ayrıca yasada katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı aranacak. Peki ama katalog suçlar nelerdir? Katalog suçlar hangileri? 2021 katalog suç neye denir? İşte katalog suçlardan bazıları...
2021-07-09 08:26:57
Katalog suçlar hangileri? Katalog suçlar nelerdir? 4'üncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa ile bir çok yenilik de beraberinde geldi. Yasada kadına karşı şiddete ilişkin önemli güncellemeler yapıldı. Ayrıca yasada katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı aranacak. Peki ama katalog suçlar nelerdir? Katalog suçlar hangileri? 2021 katalog suç neye denir? İşte katalog suçlardan bazıları...
4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa ile yargıda yeni de ğişiklikler geldi. Bunların başında kadına yönelik işlenen şiddetler geliyor. Eski eşe yönelik işlenen suçlar eşe işlenmiş suçlar gibi ağır ceza kapsamına alınacak. Ayrıca açık cezaevlerinde bulunan hükümlere koronavirüs izni verilmesine ilişkin uygulama devam edecek. Düzenlemeyle, katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı aranacak. Peki katalog suçlar nelerdir?
Katalog suçlar hangileri?
- Kasten Öldürme
- İntihara Yönlendirme
- Göçmen Kaçakçılığı
- İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi
- Çocukların Cinsel İstismarı
- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma
- Düşmanla İşbirliği Yapmak
- Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan
- Sağlık için Tehlikeli Madde Temini
- İşkence
- Müstehcenlik
- Fuhuş
- Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma
- Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu
- Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,
- Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar
- Yağma ve Nitelikli Yağma
- Soykırım Suçu
- Devlete Karşı Savaşa Tahrik
- İnsan Ticareti Suçu
- Nitelikli Yaralama
- Ağırlaşmış Yaralama
- Ağırlaşmış İşkence Suçu
- Hırsızlık
- Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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