Katalog suçlar hangileri? Katalog suçlar nelerdir? 4'üncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa ile bir çok yenilik de beraberinde geldi. Yasada kadına karşı şiddete ilişkin önemli güncellemeler yapıldı. Ayrıca yasada katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı aranacak. Peki ama katalog suçlar nelerdir? Katalog suçlar hangileri? 2021 katalog suç neye denir? İşte katalog suçlardan bazıları...

Katalog suçlar hangileri? Katalog suçlar nelerdir? 4'üncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa ile bir çok yenilik de beraberinde geldi. Yasada kadına karşı şiddete ilişkin önemli güncellemeler yapıldı. Ayrıca yasada katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı aranacak. Peki ama katalog suçlar nelerdir? Katalog suçlar hangileri? 2021 katalog suç neye denir? İşte katalog suçlardan bazıları...

4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa ile yargıda yeni de ğişiklikler geldi. Bunların başında kadına yönelik işlenen şiddetler geliyor. Eski eşe yönelik işlenen suçlar eşe işlenmiş suçlar gibi ağır ceza kapsamına alınacak. Ayrıca açık cezaevlerinde bulunan hükümlere koronavirüs izni verilmesine ilişkin uygulama devam edecek. Düzenlemeyle, katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı aranacak. Peki katalog suçlar nelerdir?

Katalog suçlar hangileri?

Kasten Öldürme

İntihara Yönlendirme

Göçmen Kaçakçılığı

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Örgütlü İşlenmesi

Çocukların Cinsel İstismarı

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

Düşmanla İşbirliği Yapmak

Devlet Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suçları İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine Karşı Silâhlı İsyan

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini

İşkence

Müstehcenlik

Fuhuş

Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri Yararına Anlaşma

Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma Suçu

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama,

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

Yağma ve Nitelikli Yağma

Soykırım Suçu

Devlete Karşı Savaşa Tahrik

İnsan Ticareti Suçu

Nitelikli Yaralama

Ağırlaşmış Yaralama

Ağırlaşmış İşkence Suçu

Hırsızlık

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

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