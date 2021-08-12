Kastamonu'da selde kaç kişi öldü kaç kişi kayıp? Bartın, Sinop, Kastamonu'dan acı haberler geliyor...

Kastamonu'da selde kaç kişi öldü kaç kişi kayıp? Sel felaketinin yaşandığı Batı Karedeniz bölgesinde Bartın, Sinop ve Kastamonu'dan acı haberler geliyor... Dün başlayan şiddetli sağanak yağış bölgede sele neden oldu. Sel nedeniyle ilçe merkezleri sular altında kaldı. Son yapılan açıklamalara göre sel nedeniyle yaşanan can kayıpları hakkında bilgi verildi. Selin en şiddetli vurduğu illerden olan Kastamonu'dan acı haberler geldi.

Kastamonu'da selde kaç kişi öldü kaç kişi kayıp? Sel felaketinin yaşandığı Batı Karedeniz bölgesinde Bartın, Sinop ve Kastamonu'dan acı haberler geliyor... Dün başlayan şiddetli sağanak yağış bölgede sele neden oldu. Sel nedeniyle ilçe merkezleri sular altında kaldı. Son yapılan açıklamalara göre sel nedeniyle yaşanan can kayıpları hakkında bilgi verildi. Selin en şiddetli vurduğu illerden olan Kastamonu'dan acı haberler geldi.

Kastamonu'da selde kaç kişi öldü kaç kişi kayıp?

Batı Karadeniz'i vuran selden ne yazık ki acı haberler gelmeye başladı. Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD) yaptığı açıkalamda "Kastamonu'da sel sularına kapılan 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD, "Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.