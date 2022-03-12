Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ertelendi mi? Kasımpaşa Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 29. haftasında İstanbul takımlarından Kasımpaşa kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Soğuk hava dalgasının etkisi altında olan İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken Kasımpaşa Rizepor maaçının ertelenip ertelenmeyeceği spor severler tarafından merak ediliyor. TFF'den şu ana kadar bir erteleme haberi gelmedi ancak ilerleyen saatlerde gelebilir.

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ertelendi mi? Kasımpaşa Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig'in 29. haftasında İstanbul takımlarından Kasımpaşa kendi evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Soğuk hava dalgasının etkisi altında olan İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken Kasımpaşa Rizepor maaçının ertelenip ertelenmeyeceği spor severler tarafından merak ediliyor. TFF'den şu ana kadar bir erteleme haberi gelmedi ancak ilerleyen saatlerde gelebilir.

Türkiye Futbol Federasyonu olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını bir hafta erteleme kararı almıştı. Bu karardan sona Süper Lig'de de maç ertelemelerin olup olmayacağı merakla bekleniyordu. İstanbul'da 12 Mart Cumartesi günü kar yağışları şiddetini artırdı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul'da kar yağışı 12 Mart'ta daha da şiddetli olacak. Durum böyle olunca Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçının ertelenip ertelenmeyeceği merakla beklenmeye başlandı.

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı ertelendi mi?

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı için henüz erteleme kararı alınmadı. Maç saati yaklaştıkça son gelişmeleri sizlere aktaracağız.

Kasımpaşa Rizespor maçı ne zaman saat kaçta?

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı 12 Mart Cumartesi Günü saat 16.00'da başlayacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın ertlenmesi de muhtemel görünüyor.

Ertelenme ihtimali olan maçlar

Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bazı illerimizde yoğun kar yağışları devam ederken Süper Lig'de de maçların ertelenmesi ihtimali ortaya çıktı. İşte hava koşullarına göre ertelenme ihtimali olan maçlar;

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Başakşehir - Antalyaspor

Galatasaray - Beşiktaş

Giresunspor - Gaziantep

Süper Lig 29. hafta maçları

12.03.2022 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

12.03.2022 16:00 ALTAY - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

12.03.2022 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

12.03.2022 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

13.03.2022 13:30 YUKATEL KAYSERİSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

13.03.2022 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

13.03.2022 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

13.03.2022 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

14.03.2022 20:00 GZT GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.03.2022 20:00 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.