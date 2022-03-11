Süper Lig maçları ertelendi mi? Galatasaray-Beşiktaş derbisi maçı ertelenir mi?

Süper Lig maçları ertelendi mi? Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ertelenir mi? Türkiye genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle pek çok spor müsabakasının ertelenmesine karar verildi. TFF'den yapılan duyuruda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları bir hafta ertelendi. İstanbul'da kar yağışlarının devam edeceği tahmin edilirken Galatasaray-Beşiktaş derbisinin der ertelenip ertelenmeyeceği taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'de etkisini artırıyor. Uoğun kar yağışları nedeniyle pek çok ilimizde okullar tatil edildi yollarda aksamalar yaşandı. Karın şiddetini artırması beklenirken spor severler Süper Lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki erteleme olursa hangi maçlar ertelenir?

Süper Lig maçları ertelendi mi?

Süper Lig'de 29 hafta maçları tüm heyecanı ile devam edecek. Şimdiye kadar Süper Lig maçlarının erteleneceğine dair henüz TFF'den bir açıklama gelmedi. TFF Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının bir harfa ötelendiğini duyurdu.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı ertelenir mi?

Gözler 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisine odaklandı. Kar yağışlarının İstanbul'da pazartesiye kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Derbi maçının iptal edilip edilmeyeceği ilerleyen günlerde hava durumuna göre netlik kazanacak.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları ertelendi

TFF'den yapılan açıklamada, hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunların dikkate alındığı bildirildi. Karara göre, 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart haftasına alındı. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

Süper Lig 29. hafta maçları

12.03.2022 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

12.03.2022 16:00 ALTAY - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

12.03.2022 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

12.03.2022 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

13.03.2022 13:30 YUKATEL KAYSERİSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

13.03.2022 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

13.03.2022 16:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

13.03.2022 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

14.03.2022 20:00 GZT GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.03.2022 20:00 GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. .