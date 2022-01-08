2022 yılında binlerce kişinin beklediği bedelli askerlik ücreti Bakan Akar tarafından açıklandı. Akar açıklamasında 2022 bedelli askerlik ücretinin '55 bin 194 lira' olduğunu duyurdu. Kasım ve Aralık'ta başvuranlar bedelli askerlik ücreti farkını ödeyecek mi? Kasım ve Aralık'ta bedelliye başvuranlar ne kadar ödeyecek? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Bedelli askerlik başvurusunu 2021 yılında yapanlar ve parasını yatıranlar yeni zammın farkını ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor.

2022 yılında binlerce kişinin beklediği bedelli askerlik ücreti Bakan Akar tarafından açıklandı. Akar açıklamasında 2022 bedelli askerlik ücretinin "55 bin 194 lira" olduğunu duyurdu. Kasım ve Aralık'ta başvuranlar bedelli askerlik ücreti farkını ödeyecek mi? Kasım ve Aralık'ta bedelliye başvuranlar ne kadar ödeyecek? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Bedelli askerlik başvurusunu 2021 yılında yapanlar ve parasını yatıranlar yeni zammın farkını ödeyip ödemeyeceğini merak ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair çok öenmli açıklamalarda bulundu. Akar açıklamasında 2022 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını duyurdu. 2021 yılının Temmuz-Aralık döneminde Bedelli askerlik ücreti 43.151 TL olarak uygulanıyordu. Binlerce kişi 2022 yılının ilk 6 ayında bedelli askerliğin ne kadar olacağını merak ediyordu. 2022 bedelli askerlik ücreti Hulusi Akar tarafından açıklandı.

2022 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

"Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli" diyen Akar, Bedelli askerlik başvurularında 2021 yılında yüzde 57 artış oldu. Bedelli askerlik ücreti de son belirlemelere göre 55 bin 194 lira" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik nedir?

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir. Uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesini ihlal etmediğine karar kılınmıştır.

18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 30 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" (dövizle askerlik hizmetine tabi erler) ismi de verilir.

Diğer şekli ise geçici olarak Türkiye'de ikamet etmekte olanlara sağlanan olanaktır. Bu durumdaki askerlik süresi ise 30 gün olarak tespit edilmiştir. Cumhuriyet tarihinde 10 kez uygulanmıştır. En son uygulamalar, 1987, 1992 ve 1999 yıllarında yapılmıştır. 1999 yılındaki uygulamanın sebebi 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı amacı taşımıştır. 2011 yılında uygulanan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün alan ve 30.000 TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yapmış sayılmışlardır. Yasa çerçevesinde adaylar 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 Aralık 1987 ve önceki tarihlerde doğanların 18.000 TL karşılığında bedelli askerlikten faydalanabileceklerini belirtmiştir. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra toplanan Bedelli Askerlik Komisyonu, bedelli askerlikten 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların yine 18.000 TL karşılığında yararlanabileceğini belirten bir karar almıştır.

2018 yılında bedelli askerlik uygulanmış, 26 Haziran 2019 tarihindeki yeni askerlik kanunu ile bedelli askerlik kalıcı hâle getirmiştir. 2020 bedelli askerlik bedeli 35 bin 54 TL olarak belirlenmiştir. Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükselmiş, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının döviz üzerinden yaptıkları ödemelere ise kur ayarı yapılacağı açıklanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.